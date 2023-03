Oberhausen bekommt 2,5 Millionen für Hilfsangebote

Oberhausen. Um Menschen in der aktuellen Krisenlage zu unterstützen, sollen in NRW Beratungsangebote gefördert werden. Vereine und Kirchen profitieren.

Die klamme Kommune Oberhausen darf sich über finanzielle Unterstützung freuen: Aus dem „Stärkungspakt NRW“ fließen 2,45 Millionen Euro in die Revierstadt. Mit diesem Geld sollen Hilfs- und Beratungsangebote für bedürftige Bürgerinnen und Bürger gefördert werden.

Das Land NRW will mit dem „Pakt“ Bürgerinnen und Bürger dabei helfen, die Mehrfachkrise zu bewältigen. Dies soll in Oberhausen in Form von Beratungen geschehen. Begründet wird die Förderung mit der großen Nachfrage wegen der rapide steigenden Energiepreise und der hohen Inflation.

Träger der freien Wohlfahrt, Vereine, Kirchen, Verbände und Stiftungen können ab sofort förderfähige Kosten für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 benennen und diese Anmeldung per E-Mail an sozialrathaus@oberhausen.de bzw. per Post an Stadt Oberhausen, Bereich 3-2 Soziales, Sozialrathaus, Essener Straße 53, 46042 Oberhausen richten. Rückfragen können ebenfalls über die E-Mail-Adresse gestellt werden.

Das Formular dafür, die Förderrichtlinie und ergänzende Informationen sind im Internet zu finden unter www.mags.nrw/staerkungspakt-nrw.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen