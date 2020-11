Oberhausen beklagt weiteres Corona-Todesopfer

Eine 85-jährige Person ist am 11. November in einem Oberhausener Krankenhaus verstorben (Symbolbild).

Oberhausen. In Oberhausen steigt die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf nun 22. Der Inzidenzwert ist am Dienstag gesunken.

Die Stadt Oberhausen beklagt ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist eine 85-jährige Person am 11. November in einem Oberhausener Krankenhaus verstorben. Ob mit oder an Covid-19, ist noch unklar. Somit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle in Oberhausen auf 22.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Der Inzidenzwert ist derweil gesunken. Nach einem steten Anstieg der vergangenen Tage lag er am Dienstag bei 208,8. Am Montag lag er noch bei 232,5. Der Wert beschreibt die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.