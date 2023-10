Oberhausen: Automat kassiert Geld ohne Parkschein zu drucken

Der defekte Parkschein-Automat an der Goebenstraße in Oberhausen.

Oberhausen. Das Geld hat ein Parkschein-Automat in Oberhausen hungrig verschluckt, bloß einen Parkschein wollte er dafür nicht ausspucken. Was nun?

Dienstag, 17. Oktober 2023, kurz vor 9 Uhr auf der Goebenstraße in Oberhausen: Eine Oberhausenerin wirft vier Euro in den nächstgelegenen Parkschein-Automaten. Sie drückt auf die grüne Taste und wartet. Vergeblich. Ein Parkschein wird nicht ausgedruckt. Auch das Geld erhält sie nicht zurück. Was nun?

„Das ist mir auch passiert“, erzählt eine Pkw-Fahrerin, die in der Nähe steht. Gemeinsam probieren sie es erneut. Gierig schluckt der Automat die nächsten zwei Euro. Wieder lässt sich kein Parkschein blicken – das Geld bleibt sicher verwahrt in den Untiefen des Automaten. Die beiden enttäuschten Oberhausenerinnen legen Parkscheiben hinter ihre Windschutzscheiben und informieren die Stadt.

Jetzt bloß nicht noch ein Knöllchen kassieren

„Worauf wir jetzt gar keine Lust haben ist, nun auch noch ein Bußgeld zu kassieren“, darin sind sie sich einig. Vor allem auch, weil auf den ersten Blick von außen gar nicht zu erkennen ist, dass der Automat defekt ist. Doch wie geht es jetzt weiter?

Stadtsprecher Frank Helling klärt auf. Ist ein Gerät defekt gilt: Es kann so lange geparkt werden, wie es die maximale Höchstparkdauer (steht auf dem Automaten) zulässt. Eine Parkscheibe einzulegen und die Störung zu melden, sei genau richtig gewesen. „Auf jedem Automaten steht eine entsprechende Störungsnummer, an die man sich wenden muss“. Ein Knöllchen brauche man in einem solchen Fall nicht mehr zu befürchten. Aber aufgepasst: Am Nachmittag des gleichen Tages war das Gerät schon wieder repariert.

