Oberhausen: Autofahrer parkt ein – Radler schwer verletzt

Die Polizei hat am Dienstagabend einen schweren Radunfall auf der Dorstener Straße in Oberhausen aufgenommen.

Oberhausen. Ein junger Radfahrer ist am Dienstagabend auf einem Oberhausener Fahrradweg schwer verletzt worden – durch einen Autofahrer, der einparken wollte.

Schwer verletzt wurde ein junger Fahrradfahrer am Dienstagabend im Oberhausener Norden – und das auf dem Fahrradweg an der Dorstener Straße.

Gegen 21.10 Uhr an diesem 27. September, es war also schon dunkel, wollte nach Angaben der Oberhausener Polizei ein 38-jähriger Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Dorstener Straße parken. Dabei fuhr er allerdings nach der polizeilichen Darstellung auf den Fahrradweg, um dadurch leichter in die Parklücke auf dem Seitenstreifen einparken zu können.

Als der 24-jährige Radfahrer plötzlich die beiden Scheinwerfer vor sich sah, erschrak er und versuchte auf den linken Gehweg auszuweichen. Frontal prallte er mit dem Fahrzeug zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Mehr zum Thema:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen