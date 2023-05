Oberhausen: Autofahrer mit einem Promille verursacht Unfall

Ein Oberhausener verursachte am Sonntag einen Autounfall.

Oberhausen. Am Sonntagmorgen verursachte ein 34-jähriger Oberhausener mit seinem Auto einen Unfall. Die Polizisten stellten fest: Der Mann hatte getrunken.

Am Sonntagmorgen sind in Oberhausen zwei Autos auf der Mülheimer Straße kollidiert. Die Fronten beider Autos wurden bei dem Zusammenprall komplett zerstört. Als die Polizei eintraf und bei einem der Fahrer einen Atemalkoholtest machte, stellte sie fest: Der Oberhausener (34) hatte getrunken. Der Test ergab einen Wert von einem Promille. Damit ist der Führerschein erstmal weg. Außerdem kassierte der Fahrer eine Strafanzeige.

Das war passiert: Der 34-Jährige war mit einem Audi auf der Mülheimer Straße unterwegs gewesen und hatte in die Straße Hilgenberg abbiegen wollen. Dabei übersah er einen Essener VW-Fahrer, der die Mülheimer Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Durch den Zusammenstoß wurden die Airbags ausgelöst. Die Beamtinnen und Beamten schätzen den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen