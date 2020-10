Oberhausen: Auto prallt ungebremst gegen parkendes Fahrzeug

Oberhausen. Auf der Teutoburger Straße in Oberhausen hat es heftig gekracht: Ein Auto prallte dort mittags auf ein parkendes Fahrzeug. Die Polizei ermittelt.

Eine Kollision mit voller Wucht, ein hoher Sachschaden – auf der Teutoburger Straße in Oberhausen kam es zu einem heftigen Unfall.

Dort geriet am Dienstag, 6. Oktober, gegen 12 Uhr ein Autofahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, der Wagen prallte ungebremst mit voller Wucht auf ein parkendes Fahrzeug. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von über 18.000 Euro.

Eine Zeugin gab laut Polizeibericht an, direkt hinter dem Unfallverursacher gefahren zu sein. Das Fahrzeug war auf der Teutoburger Straße in Richtung Bottrop unterwegs. In Höhe der Unfallstelle habe der Fahrer plötzlich nach links gelenkt und sei in das geparkte Auto gefahren. Der auf dem Parkstreifen geparkte Wagen wurde durch den Einschlag auf den Gehweg geschoben.

Fahrer unter Schock

Der Autofahrer, ein junger Mann (22), schien körperlich unversehrt, stand aber sichtlich unter Schock, berichtet die Polizei. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

