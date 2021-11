Oberhausen: Auto kollidiert mit Lkw und schleudert über A42

Oberhausen. Die A 42 war am Dienstag kurzfristig bei Oberhausen in Richtung Dortmund gesperrt. Der Grund: ein Unfall, bei dem ein Auto ins Schleudern geriet.

Feuerwehreinsatz auf dem Emscherschnellweg bei Oberhausen: Am Dienstagnachmittag, 23. November, ist die Berufsfeuerwehr Oberhausen zur A 42 alarmiert worden. In Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Abfahrt Oberhausen-Neue Mitte, war zuvor ein Auto mit einem Lkw kollidiert und ins Schleudern geraten.

Alle drei Spuren kurzfristig gesperrt: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen auf der A42 bei OB-Mitte. Foto: Feuerwehr Oberhausen / PM

Der Fahrer des Pkw wurde dabei verletzt. Der Notarzt versorgte den 30-jährigen Mann. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus transportiert. Drei weitere beteiligte Personen wurden vorsorglich untersucht. Sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn mussten alle drei Spuren kurzfristig gesperrt werden. Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen