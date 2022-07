Oberhausen: Auto überrollt Fußgängerin, Frau schwer verletzt

Die Teutoburger Straße in Oberhausen war am Donnerstagmorgen wegen eines Unfalls vorübergehend voll gesperrt.

Oberhausen. Eine Fußgängerin wurde in Oberhausen von einem Auto überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Die Rettung gestaltete sich schwierig.

Bei einem Unfall in Oberhausen ist eine Fußgängerin am Donnerstag schwer verletzt worden. Sie wurde an der Teutoburger Straße auf dem Gehweg von einem Fahrzeug überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt.

Der Wagen fuhr vermutlich vom Parkplatz eines Discounters auf den Gehweg. Foto: Justin Brosch / ANC News

Nach bisherigem Kenntnisstand durchbrach die Autofahrerin beim Einparken auf dem Parkplatz des dortigen Discounters den Begrenzungszaun und fuhr auf den Gehweg. Die Ursache ist noch unklar.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen rückten gegen 9 Uhr mit der Einsatzleitung, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Rüstwagen, zwei Rettungsfahrzeugen und Notarzt zur Unfallstelle nahe der Stadtgrenze zu Bottrop aus. Die Rettung gestaltete sich schwierig, da das Auto auf dem Bürgersteig zwischen einem Wartehäuschen der Stoag und dem Begrenzungszaun des Parkplatzes zum Stehen gekommen war. So steht es im Einsatzbericht der Feuerwehr.

Es mussten demnach zuerst Teile des Wartehäuschens demontiert werden, um an die eingeklemmte Person zu gelangen. Anschließend konnten die Einsatzkräfte den Wagen mittels Hebekissen anheben und die verletzte Frau befreien.

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in ein Duisburger Krankenhaus, wo sie nun behandelt wird. Die Fahrerin des Unfallfahrzeuges erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls vorsorglich betreut.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen vor Ort. Für die Zeit des Einsatzes war die Teutoburger Straße an der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

