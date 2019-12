Oberhausen. Die Quittung hatte die Polizei sofort parat: ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

Oberhausen: Auto auf der Essener Straße mit 98 km/h geblitzt

Das war eindeutig zu schnell: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurde ein Bottroper Autofahrer (27) mit seinem Pkw auf der Essener Straße in Fahrtrichtung Essen mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h gemessen.

„Schlüssel vergessen“

Erlaubt sind dort nur 50 km/h, unterstreicht die Polizei Oberhausen. Nach Abzügen bleiben also vorwerfbare 95 km/h. Das bedeutet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein Fahrverbot von einem Monat. Der Fahrer erklärte den Polizisten, dass er es besonders eilig gehabt habe: „Ich habe einen Schlüssel vergessen!“