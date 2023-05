Oberhausen: Ausstellung beleuchtet Ethik der Polizeiarbeit

Oberhausen. Eine Ausstellung zu Ethik und Grundsätzen der Polizeiarbeit – an der Marktstraße in Alt-Oberhausen können sich Interessierte darüber informieren.

In der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) an der Marktstraße ist jetzt eine besondere Ausstellung zu sehen. Sie beleuchtet die Werte und Grundsätze der Polizeiarbeit.

„Wir brauchen alle einen inneren Kompass, der uns den richtigen Weg anzeigt“, sagte der amtierende Polizeipräsidenten Dietmar Leyendecker bei der Eröffnung der Wanderausstellung. Im Zuge der landesweiten Veranstaltungsreihe „Polizeiarbeit ist Wertearbeit“ hat sich die Polizei Oberhausen ausführlich mit den Werten Respekt und Wertschätzung auseinandergesetzt.

Für die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Oberhausen, so Dietmar Leyendecker, seien das wichtige Impulse. Oft genug erlebten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Dienst Ablehnung und Gewalt. Da sei es besonders wichtig, den Blick auf die eigenen Grundsätze, Werte und Moralvorstellungen zu richten. Neben dem Dialog untereinander sei auch das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern ein zentrales Element.

Interaktive Ausstellung des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge

Die Wanderausstellung ist vom Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge (ZeBuS) in der Polizei NRW zusammengestellt worden und in der Anlaufstelle Marktstraße 47 zu sehen. Das ZeBuS hat sich das Ziel gesetzt, Polizeibeschäftigte dabei zu unterstützen, die eigene moralische Integrität zu stärken, um auch in Grenzsituationen des Polizeialltags moralisch stabil bleiben zu können. Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger sahen sich gleich zur Eröffnung die interaktive Ausstellung an und kamen mit den Polizisten vor Ort ins Gespräch.

Das Kernelement der Ausstellung besteht aus einer dreieckigen Stahlkonstruktion mit neun drehbaren Grafikwürfeln. Durch das Drehen der Würfel erhalten Besucher einen visuellen Eindruck der vielfältigen Themenbereiche des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW. Weiterhin gibt es einen Bildschirm, über den man die Möglichkeit hat, per Knopfdruck und je nach Interesse verschiedene Videosequenzen abzuspielen.

Die Wanderausstellung wird noch bis Ende Juni werktags an der Marktstraße zu sehen sein. Interessierte Bürger können von 8 bis 16 Uhr die Ausstellung auf sich wirken lassen.

