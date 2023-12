Oberhausen: Ausgehen über Weihnachten? Hier ist etwas los

Nach dem Familientreff unter dem Weihnachtsbaum folgt in Oberhausen an Heiligabend, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag (24. bis 26. Dezember 2023) reichlich Programm in den Diskotheken und Clubs.

Oberhausen. Techno-Festival, Disco-Party und Weihnachtsfrühstück: Heiligabend bis 2. Weihnachtstag legt Programm für die Zeit nach Braten und Bescherung los.

Top 1: Rauschendes Fest! Altenberg bittet zum Heiligabend

Diese Sause haben bereits Generationen von Tanzfreunden erlebt. Nicht selten schauen beim Heiligabend-Special am späten Sonntag, 24. Dezember, neugierige Weihnachtsrückkehrer vorbei. Nach dem Besuch bei den Eltern wird das Zentrum Altenberg wiederentdeckt. Nostalgisches Fest!

Wenn der Braten verdaut ist, die Weihnachtslieder gesungen und die Geschenke ausgepackt, geht es in Schlosserei und Eisenlager weiter. Ab 23 Uhr spielt das Altenberg ein „Best of“ aus bekannten Disco-Formaten. Einlass erst ab 18 Jahren. Hansastraße 20. 8 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 2: Bolleke tischt zum Weihnachtsfrühstück auf

Endlich wieder zurück. Und endlich geht Weihnachten wieder durch den Magen. Die Kult-Kneipe Bolleke an der Stadtgrenze von Duisburg und Oberhausen startet am Heiligabend, 24. Dezember, das launige Weihnachtsfrühstück. Zwischen 10 und 14 Uhr können Gäste in den heiligen Hallen schlemmen.

Es werden Kaffee, Säfte, Speck und Rührei kredenzt. Gäste zahlen knapp 19 Euro. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre die Hälfte. Ganz junge Kinder bis fünf Jahren speisen für lau. Das Lokal bittet um vorherige Reservierungen. Obermeidericher Straße 2 (Duisburg). www.bolleke.de

Top 3: Stille Nacht?! Druckluft lässt die DJ-Riege aufdrehen

Am Heiligabend, 24. Dezember, klingeln auch im Druckluft wieder die Disco-Glocken. Ab 22 Uhr startet das Feten-Format „Stille Nacht?!“ mit einem spielfreudigen DJ-Trio.

DJ Burnheart, DJ Sorry Marr und DJ „Lass es wie eine 45 aussehen“ stehen im Line-up. Beat-Music, Indie, Soul, Funk, Latin und 60er-Jahre-Musik landen in den Partygänger-Ohren. Die Macher versprechen: Es gibt keine Techno-Musik. Am Förderturm 27. www.drucklufthaus.de

Top 4: Army Of Hardcore lässt die Techno-Fans antanzen

Dieses Festival hält seit 15 Jahren nicht still. Army of Hardcore steht für ein Indoor-Festival, das sich um härtere Techno-Stilrichtungen kümmert. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, starten die Plattenaufleger um 18 Uhr in der Turbinenhalle bei der etwas anderen Weihnachtsmusik.

Zeitiges Erscheinen dürfte nicht schaden, allerdings können Fans kaum etwas verpassen. Die Veranstalter kündigen sieben verschiedene Tanzbereiche an. Die letzten Diskjockeys treten um 4 Uhr morgens an ihre DJ-Pulte. In der großen Mainhall sind Tensor & Re-Direction, Re-style, Evil Activities, Neophyte, Tha Playah und Angerfist mit dabei. Im Lipperfeld 23. Tickets kosten knapp 60 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 5: Kulttempel feiert die 80er- und 90er-Jahre mit eigener Party

Nach Kartoffelsalat und Bockwurst hinein ins Vergnügen! Unter diesem Motto bittet der Kulttempel am Heiligabend, 24. Dezember, zur eigenen „80s- und 90s-Party“.

Mahlzeit! Das Beste aus beiden Dekaden landet auf dem Plattenteller. Von Depeche Mode, Alphaville bis Joachim Witt. Mülheimer Straße 24. Einlass ist um 22 Uhr. In der ersten Stunde bis 23 Uhr kostet die Sause keinen Eintritt. www.kulttempel.com

>>> Weitere Termine: Partys in weihnachtlichen Diskotheken

Weitere Termine: Am 1. Weihnachtstag (Montag) bittet das Zentrum Altenberg ab 21 Uhr zur Party mit Musik aus 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahren. Hansastraße 20. 6 Euro.

Der Kulttempel veranstaltet am selben Tag ab 22 Uhr die Depeche-Mode-Party in der Haupthalle und Pop-Wave-Party in der Old-Daddy-Lounge. Mülheimer Straße 24.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen