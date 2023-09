Oberhausen: Auftritt von Rapper ab 30 Jahren freigegeben

Oberhausen. US-Rapper Cassidy gastiert in der Turbinenhalle Oberhausen. Fans müssen nicht 18, sondern mindestens 30 Jahre alt sein. Das steckt dahinter.

Barry Adrian Reese kommt nach Oberhausen. Dieser Name wird vermutlich nicht sonderlich für Aufregung sorgen. Fans aber wissen, dahinter steckt der bekannte US-Rapper Cassidy. Am Samstag, 16. September, gastiert er in der Turbinenhalle 2 im Lipperfeld. Die Türen öffnen sich ab 22 Uhr.

Wer zur späteren Stunde dabei sein möchte, wird bei den Einlassregeln zweimal hinschauen: Denn der Eintritt ist nicht ab 16 oder 18 Jahren erlaubt, sondern erst ab 30 Jahren gestattet. Die Veranstalter machen sogar darauf aufmerksam, dass der Ausweis kontrolliert wird.

Turbinenhalle Oberhausen: „Old but Gold“ gastiert als Ü30-Hip-Hop-Party

Die recht ungewöhnlich klingende Türregel löst Turbinenhalle-Chef Michael Neumann auf: „Der Auftritt ist ein Teil von ‚Old but Gold‘. Diese Partys organisiert ein Veranstalter aus Berlin. Die Events steigen bundesweit.“ Das Format richte sich an Leute jenseits der 30, die wie früher feiern gehen möchten.

Der Auftritt des Rappers ist sozusagen ein Baustein einer „Ü30 Hip-Hop-Party“. Während sich andere Fetenformate für reifere Semester häufig an Schlager- oder Rockmusik abarbeiten, ist ein reines Hip-Hop-Format dieser Art eher selten. Laut Veranstalter ist es sogar das erste bundesweit. Neben dem Live-Künstler legen DJs die Genres Hop und R’n’B, Classics und Dancehall auf - sowie Perlen aus der aktuellen Zeit.

Turbinenhalle Oberhausen: Rapper Cassidy sang mit R. Kelly und Mary J. Blige

Daher passt das „Old but Gold“-Konzept auch zum US-Rapper: Der heute 41 Jahre alte Wortakrobat festigte sich vornehmlich in den Nuller-Jahren in den Charts. Der Mann aus Philadelphia landete mit „B-Boy Stance“ und „My Drink n my 2 Step“ seine Hits. Zudem arbeitete er mit bekannten Kollegen zusammen: Bei „Get no better“ mit Mashonda. Bei „I’m a Hustla“ mit Mary J. Blige. Mächtig erfolgreich war zudem die Single „Hotel“ mit R. Kelly.

Die Eintrittskarten kosten 25 Euro. Wer nicht in Warteschlangen anstehen möchte, kann ein Fast-Lane-Ticket für 35 Euro kaufen.

Zuletzt hatte Mallorca-Sängerin Mia Julia mit einer strengen Altersbeschränkung für ihre „Schlechte Manieren“-Tournee für Aufsehen gesorgt. Die ebenfalls in der Turbinenhalle startende Deutschland-Tour (3. November) der ehemaligen Erotik-Darstellerin dürfen Fans erst ab 18 Jahren sehen. Mit konkreten Details, warum das so ist, halten sich die Konzertveranstalter bislang zurück.

