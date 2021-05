Oberhausen: Aufbrausender Autofahrer streitet mit Polizisten

Oberhausen. Turbulentes Geschehen auf einer Oberhausener Straßenkreuzung – ein Autofahrer (42) aus Essen streitet teils wild gestikulierend mit Polizisten.

Bedrohung, Beleidigung und wohl noch weitere Delikte – ein Mann (42) aus Essen wird sich für solche Tatvorwürfe zu verantworten haben. Als Oberhausener Polizisten am Freitag, 14. Mai, einen Diensthund nach einem Sucheinsatz wieder in das Polizeiauto brachten, wollte der 42-Jährige auf der Kreuzung Lepkesfeld/Dümptener Straße mit seinem Auto an den Polizisten trotz der Fahrspur-Enge einfach vorbeifahren. Der Mann aus der Türkei hupte mehrfach und forderte die Polizisten durch das geöffnete Autofenster lautstark auf, gefälligst aus dem Weg zu gehen.

Als die Beamten ihn ansprechen wollten, schloss er laut Polizei das Fenster des Pkw und schrie den Polizisten zu, sie sollen ihn nicht belästigen, wenn er mit seiner Lebensgefährtin telefoniere. Die Beamten erklärten ihm mit klaren Worten die absehbaren Folgen seines Handelns. Der Mann stieg nun ohne Mund-Nasen-Schutz aus und näherte sich den Polizisten in aggressiver Weise, wobei er laut Polizei den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand unterschritt und mit beiden Händen wild vor den Gesichtern der Beamten herumfuchtelte.

Personalien festgestellt

Dabei drohte er mehrfach lautstark an, die Polizisten beim nächsten Mal überfahren zu wollen. Nachdem die Personalien des Mannes festgestellt worden waren und sich keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen ergeben hatten, entließen die Polizisten ihn mit dem Hinweis, dass er sich wegen der zahlreichen begangenen Verstöße demnächst verantworten müsse.

Nachdem der 42-Jährige wieder in sein Auto eingestiegen war, rief er lautstark, dass er die Beamten jetzt mit seinem Handy fotografieren werde, was er gleichzeitig in die Tat umsetzte. Im Beisein der Polizisten musste der Mann daraufhin die gefertigten Bild- und Tonaufnahmen löschen. Mit einem Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt hat die Polizei Oberhausen nun zudem eine Überprüfung der Fahreignung und Fahrtauglichkeit des Esseners angeregt.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen