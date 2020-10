Oberhausen analysiert per Youtube-Video die Corona-Folgen

Oberhausen. Schon 22 Folgen hat die Zwischenruf-Video-Serie der Oberhausener Volkshochschule auf dem Ruhrtube-Kanal (Youtube). Gerburg Jahnke ist auch dabei.

Trotz Corona-Pandemie versuchen die politischen Bildungsträger, möglichst viele Bürger zu erreichen – in Zeiten, in denen viele Politveranstaltungen mit Publikum vor Ort abgesagt werden mussten. Eine gute Idee hatten Matthias Ruschke, Leiter Politik der Volkshochschule Oberhausen, und Barbara Kröger von der DGB/VHS-Organisation „Arbeit und Leben“: Sie starteten im Frühjahr 2020 eine Video-Serie, die mittlerweile bereits 22 Folgen auf dem Videokanal „Ruhrtube“ auf youtube.com umfasst.

Stadtbekannte Persönlichkeiten schildern zehn bis 15 Minuten lang unter dem prägnanten Titel „Zwischenruf!“ die Folgen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft – von Politikwissenschaftler Martin Florack und Arbeitsagentur-Chef Jürgen Koch über Corona-Krisenstabsleiter Michael Jehn bis hin zu dem Ebertbad-Betreiber Hajo Sommers und dem Fridays-for-Future-Demonstranten Jason Michalek. Die Hauptdarsteller haben sich selbst aufgenommen oder Interviews mit Moderatoren geführt.

Die neuen Beiträge werden stets einmal wöchentlich am Freitag, um 10 Uhr, auf dem Youtube-Kanal platziert. In der vergangenen Woche stellte die bekannteste Oberhausener Schauspielerin und Kabarettistin Gerburg Jahnke dar, wie sehr die Corona-Krise Solokünstler, Veranstalter und Kulturstätten wie das Ebertbad trifft – und was sie von Stadt, Land und Bund erwartet. Sie erreichte mit rund 1600 Abrufen die meisten Zuschauer der Videoserie. Das Interview wurde bereits am 14. Oktober von VHS-Leiterin Gesa Reisz geführt. „Manches ist jetzt noch viel komplizierter geworden. Ich wünsche uns allen, daß wir auch diesen Winter gut überstehen“, schrieb Jahnke kürzlich auf ihrem Facebook-Account.

Seit diesem Freitag freigeschaltet ist der Video-Beitrag von Peter Szymaniak, Leiter der WAZ-Lokalredaktion: Er spricht über die Berichterstattung in Corona-Zeiten, aber auch über die grundsätzliche Entwicklung der Art und Weise, wie sich Bürger über wesentliche Fakten informieren.

Alle bisher veröffentlichten Beiträge kann man sich jederzeit auf dem Videokanal „Ruhrtube“ ansehen, der auch von anderen Organisationen für Konzerte, Diskussionen und Darstellungen genutzt wird. Die Bildungsinstitutionen erreichen durch die vielen Videostreams nicht nur insgesamt, sondern auch einzeln betrachtet mehr Bürger als bisher bei vielen abendlichen Politik-Veranstaltungen in der VHS: Die meisten Videos wurden über hundert Mal abgerufen. „Das ist eine tolle Möglichkeit, die Bürger trotz aller Einschränkungen mit Informationen zu versorgen“, meint Kröger. „Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Digitalisierung unserer Arbeit auch in Zukunft nach Corona weitergeführt wird.“

Zu finden sind die Clips über das Portal Ruhrtube.de, den Youtube-Kanal von Arbeit und Leben NRW sowie über die Facebook-Seite der VHS Oberhausen. Und hier gibt es die Videos zu sehen:

Politikwissenschaftler Dr. Martin Florack: Wie verändert sich (lokal) Politik in der Krise? Wie verändert sich die Demokratie? https://www.youtube.com/watch?v=2NiNOlkRISY und Drang nach Freiheit: https://www.youtube.com/wat ch?v=G4SrXSlBDLs

Arbeitsagentur-Geschäftsführer Jürgen Koch: Wie schafft es die Wirtschaft in der Krise? Welche Hilfen stehen bereit und wie werden sie genutzt? Wie lange kann der Arbeitsmarkt das aushalten? https://www.youtube.com/watch?v=qWK1Js-RL1I

IG Metall-Bevollmächtigter Jörg Schlüter: Existenzängste bei den Beschäftigten? Wo sehen die Betriebsräte die größten Schwierigkeiten? Was passiert in der Zeit nach Cororna? https://www.youtube.com/watch?v=dgauP0QoAwY&list=UUTfh0-fjFTRj68IUO1bTAAA

Gleichstellungsbeauftragte Britta Costecki: Bringt die Corona-Pandemie eine „neue“ Verfestigung der alten Aufgaben- und Rollenteilung zwischen den Geschlechtern mit sich? https://www.youtube.com/watch?v=draGxWrsOyY

Kulturdezernent Apostolos Tsalastras und Petra Rockenfeller von der Lichtburg Oberhausen: Kultur am Boden? Wie kann die Stadt Oberhausen der Kultur in der Krise helfen? Was bedeutet Corona für die Kinokultur? https://www.youtube.com/watch?v=_BgLozUNSRM

Jason Michalek u.a., Fridays for future Oberhausen: Ist Klimaschutz nicht mehr so wichtig? Welche Auswirkungen hat Corona auf das Klima und die Diskussionen rund um den Klimaschutz? Welche Erkenntnisse ziehen wir aus dem Shutdown? https://www.youtube.com/watch?v=DoWW4bPE6Is

Petra Schiffmann von der Tafel Oberhausen: Hilfsangebote in Corona-Zeiten – Wie funktioniert die Tafel unter Corona-Bedingungen? https://www.youtube.com/watch?v=oecE4wQTuE8

Ebertbad-Betreiber Hajo Sommers: Orte der Kultur am Limit? https://www.youtube.com/watch?v=K9Pk1qziSgI

Kämmerer Apostolos Tsalastras: Corona und die heftigen finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Oberhausen https://www.youtube.com/watch?v=J5CaogsOnvI

Rechtsdezernent Frank Motschull: Wahlen unterCoronaBedingungen? Alles wie immer? https://www.youtube.com/watch?v=F4pl0eNm5P4

Tourismus-Manager Rainer Suhr: Touristisches Ziel Oberhausen in Corona-Zeiten? https://www.youtube.com/watch?v=9ue9BeMXPXs

Krisenstabsleiter Michael Jehn: Krisenmanagement der StadtOberhausen – https://www.youtube.com/watch?v=XDyB5XpCFMU&t=6s

Marc Bücker, Schulleiter Hans-Sachs-Berufskolleg: Wie funktioniert Schule unter Corona-Bedingungen? https://www.youtube.com/watch?v=BczZWZkCtTc

Stoag-Geschäftsführer Werner Overkamp: Schadet die Corona-Krise den öffentlichen Verkehrsmitteln? https://www.youtube.com/watch?v=AkIZbiTsaiQ

Danilo Atzeni, Bistro Valdani: Welche Folgen hat Corona für die Gastronomie? https://www.youtube.com/watch?v=9oyLiAH6oWk

Nicole Peters-Bokelmann, Leitende Koordinatorin des Ambulaten Hospiz’: Tod und Sterben in Corona-Zeiten – https://www.youtube.com/watch?v=cWHasa5iQgw

Arbeiterwohlfahrt-Geschäftsführer Jochen Kamps: Was bedeutet Corona für ältere Menschen? https://www.youtube.com/watch?v=KTFLNWIM_RQ

Desbina Kallinikidou vom städtischen Büro für Interkultur: Wie sehr leidet die Beziehung zu den Oberhausener Partnerstädten? https://www.youtube.com/watch?v=HcSVdRXDNq0

IHK-Geschäftsführer Heinz-Jürgen Hacks: Wie sehr ist die Wirtschaft durch Corona am Boden? https://www.youtube.com/watch?v=IYS718zCBt8

Gerburg Jahnke, Kabarettistin: Kulturschaffende am Ende? https://www.youtube.com/watch?v=GU9MKKuN4vs&t=4s

Peter Szymaniak, Leiter der WAZ-Lokalredaktion Oberhausen: Lokal gut informiert? Wie gefährlich entwickelt sich die Informationskultur der Gesellschaft? https://www.youtube.com/watch?v=VVlLYLdT0s4&t=25s

