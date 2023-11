Los geht's: Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen startet am Freitag, 17. November 2023, mit Live-Musik, Fassanstich und einer Drohnenshow.

Freizeit-Tipps Oberhausen am Wochenende: Weihnachtsmarkt und Riesenfestival

Oberhausen. Am Centro Oberhausen startet der erste von zwei Weihnachtsmärkten. Doch am Wochenende (17. bis 19. November) ist noch viel mehr los.

Top 1: Das Centro Oberhausen leuchtet - Weihnachtsmarkt startet

Der Aufbau dauerte Wochen. Nun stehen alle Hütten an ihrem Platz. Und die Auslagen sind üppig befüllt. Am Freitag, 17. November, wird um 17 Uhr am Centro Oberhausen der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Dazu gibt es auf dem Platz der Guten Hoffnung (Winterwelt) zünftige Live-Musik, einen Fassanstich und bei gutem Wetter eine Drohnenshow. Schon um 16.30 Uhr schaltet das Christkind im Centro-Mitteldom die Innenbeleuchtung des Einkaufszentrums ein. Ein Gospelchor singt. Eintritt frei. www.westfield.com

Top 2: Großes Verknipt-Festival lässt tausende Raver anrollen

Vier Areas und Platz für 10.000 Raver: Das Verknipt-Festival lässt am Freitag, 17. November, und Samstag, 18. November, die Turbinenhalle beben. Freunde der härteren elektronischen Musik huldigen an zwei Tagen den Genre-Bekanntheiten.

Unter anderem sind Nico Moreno, Neon Graveyard, Nina Bender, Raxeller und Jan Vercauteren dabei. Es werden etliche Fans aus den Niederlanden erwartet. Sogar Festival-Bustouren führen nach Oberhausen. Jeweils ab 21 Uhr geht es im Lipperfeld 23 los. Der Freitag von „Verknipt Germany“ ist schon ausverkauft. Für Samstag gibt es noch Tickets für 68 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 3: Dreigestirn und Kinderprinzenpaar erhalten das Zepter

Beim jecken Regieren setzt der Oberhausener Karneval auf das dreifache Machtgefüge: Nach dem Prinz von Groß-Oberhausen (Jörg I.) wird am Freitag in der Atrium-Halle an der Wehrstraße 1 auch das Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft Dampf drauf inthronisiert. Lothar Haustein stellt sein Team vor - dazu wartet ab 19.11 Uhr ein launiges Programm. Eintritt: 26 Euro.

Am Samstag, 18. November, organisiert die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) die Kinderprinzenkürung in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Annabell & Christiano von AOK Weiss-Rot werden ins Amt befördert. An der Mülheimer Straße geht es um 14.45 Uhr los. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 4: Urban-Arts-Team tanzt beim Theater Oberhausen an

Tanz-Battle und Kurz-Choreografien verwandeln das Große Haus im Theater Oberhausen in einen Schmelztiegel für tänzerische Klasse. Der Urban Arts Day bietet am Sonntag, 19. November, ab 16 Uhr die beste Gelegenheit, eine neue Sparte des Schauspielhauses kennenzulernen.

Szene-Künstlerinnen und Szene-Künstler stehen am Will-Quadflieg-Platz 1 auf der Open Stage. Es warten auf Besuchende interessante Workshops. Bei den Battles treten einzelne und mehrere Tanzende in den Kategorien Hip-Hop, Openstyle und Krump gegeneinander an. In der Jury sitzen Ben Wichert, Surena und Princess Wave. Eintritt frei. www.theater-oberhausen.de

Top 5: Django Unchained Trio zückt im K14 die Instrumente

Abba, Beatles, Nirvana, Earth Wind & Fire in einem Konzert? Nun, zumindest stilistisch möchte das Django Unchained Trio dieses Wagnis angehen. Am Samstag, 18. November, stehen die Musiker ab 20 Uhr auf der Bühne der Fabrik K14 an der Lothringer Straße 64. Neben den Anleihen bei berühmten Musik-Legenden erklingen eigene Interpretationen des instrumentalen Gypsy-Jazz.

Die Macher meinen: „Mal kammermusikalisch und nachdenklich, mal mitreißend und feurig ruhen die virtuosen Improvisationen der Gitarristen Jörn Schumann und Alex Buzina stets auf einem soliden Rhythmusfundament des Percussionisten Marco Niemann.“ Eintritt: 12 Euro. www.fabrik-k14.de

