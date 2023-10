Oberhausen am Wochenende: Spätschicht, Cityfest, Wolle Petry

Oberhausen. Kühlere Temperaturen, aber ein heißes Wochenende (20. bis 22. Oktober). In Oberhausen locken Innenstadt-Feste und brodelnde Konzerte. Fünf Tipps.

Top 1: Zünftige Spätschicht - samt Oktoberfest in Sterkrade

Joa mei, das ist aber eine zünftige Überraschung! Auch die Sterkrader haben ein Herz für Lederhosen. Oans, zwoa, gsuffa, werden sie auf dem Kleinen Markt zwar nicht in der Dauerschleife säuseln. Schließlich ist die Oktoberfest-Saison beinah vorbei. Trotzdem wird es bei der „Sterkrader Spätschicht“ bayerisch unterhaltsam.

Am Freitag, 20. Oktober, geht es zwischen 16 und 22 Uhr bei einer Oktoberfest-Sonderausgabe gesellig zur Sache. Zu den gewohnten Leckereien gibt es Maßkrug-Stemmen, Dirndl-Wettbewerb und Überraschungen für Kinder. Eintritt frei. www.stig-sterkrade.de

Top 2: Wahnsinn! Wolfgang Petrys Musik kracht in der Arena

Die Zeit der großen Stadion-Konzerte von Wolfgang Petry ist vorbei! Doch Wolfgang Petry ist trotzdem allgegenwärtig. Die Musik des 72-Jährigen hat sich quasi selbstständig gemacht. Mit „Wahnsinn - die Show“ wird dem Schlagermeister am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr in der Rudolf-Weber-Arena ein großes Spektakel gewidmet.

Auch wenn der Sänger selbst nicht anwesend ist, werden Fans nicht auf Songs wie „Der Himmel brennt“, „Bronze, Silber und Gold“, „Weiß der Geier“ oder „Ruhrgebiet“ verzichten müssen. Eine große Band, Tänzerinnen und Tänzer sowie Solisten sorgen an der Arenastraße 1 für wuchtige Wolle-Wogen. Es gibt noch Karten: Sie kosten zwischen 51 bis 91 Euro: www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Cityfest startet mit Minigolf-Triathlon-Weltpokal/Verkaufsoffener Sonntag am 22. Oktober in der Oberhausener Innenstadt

Schlag auf Schlag geht es weiter! Und das Cityfest zwischen Saporischschja-Platz, Marktstraße und Altmarkt bietet am Freitag, 20. Oktober, Samstag, 21. Oktober und Sonntag, 22. Oktober, reichlich Programm dazu.

Denn: Es startet an den beiden letzten Tagen der Minigolf-Triathlon-Weltpokal. Volkshochschule und Kreativlabor Oberhausen wollen klassische Minigolf-Bahnen und virtuelle Spielfelder kombinieren. Dazu kommen moderne Virtual-Reality-Brillen zum Einsatz. Der interessante Wettbewerb startet zwischen Sapo-Platz und Marktstraße.

Ansonsten: Kinderkarussells, Handarbeitsmarkt, Vereinsmeile und Walking-Acts. Das Programm startet ab 12 Uhr. Am Sonntag öffnen die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr. www.oberhausencity.de

Top 4: Zwei Bands rocken im Altenberg für den guten Zweck

Gute Musik und guter Zweck passen am Samstag, 21. Oktober, bestens zusammen. Die Cover-Rockband „April 25“ stammt aus Oberhausen und bittet ab 19 Uhr zum Benefiz-Konzert. Die Reinerlöse kommen einem Kinderkrankenhaus in Oberhausens Partnerstadt Saporischschja zugute.

Ebenfalls musikalisch zeigt sich die befreundete Cover-Band Nevertheless, die sich auf Rock, Pop und Blues spezialisiert hat. Hits von AC/DC, Billy Idol, Bryan Adams und Marius Müller-Westernhagen erklingen. Das Konzert findet an der Hansastraße 20 in Kooperation mit dem Verein „Oberhausen hilft“ statt. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Kinderkleidermarkt lockt mit herbstlichen Schnäppchen

Second-Hand ist immer gut - und hier sogar doppelt: Der Kinderkleider- und Spielzeugmarkt öffnet am Sonntag, 22. Oktober, auf dem Freigelände am Zentrum Altenberg seine Tore. Bei der Veranstaltung von "Terre des Hommes" gibt es viel Auswahl. Die verfügbaren Plätze für Händlerinnen und Händler waren schnell vergriffen.

Zwischen 11 und 14 Uhr besteht Gelegenheit, an der Hansastraße 20 nach Schnäppchen zu stöbern. Eintritt frei. Weitere Infos unter www.zentrumaltenberg.de.

