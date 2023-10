Die Kastelruther Spatzen fliegen auf Oberhausen: Am Freitag, 27. Oktober 2023, gastiert die volkstümliche Schlagerband um Norbert Rier in der Arena Oberhausen.

Freizeit-Tipps Oberhausen am Wochenende: Schlager, Schwofen und Schalke

Oberhausen. Volkstümliche Stars aus Südtirol, Ü30-Party und ein Regionalliga-Derby. Unsere fünf Tipps für ein spannendes Wochenende (27. bis 29. Oktober).

Top 1: Kastelruther Spatzen verteilen in der Arena weiße Rosen

Südtirol ist von Oberhausen rund 800 Kilometer entfernt. Die Kastelruther Spatzen packen ihre Heimathits wie „Eine weiße Rose“ in den Koffer. Und damit steuern Norbert Rier und seine volkstümliche Gruppe am Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr die Rudolf-Weber-Arena an.

Seit 40 Jahren landet ihr volkstümlicher Schlager in den Hitparaden: „Musikantengold“, „Wahrheit ist ein schmaler Grat“ bis „Und ewig wird der Himmel brennen“. Erst seit wenigen Wochen auf dem Markt ist die Platte „Herz und Heimat“. Tickets kosten für das Oberhausen-Konzert zwischen 52 und 76 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Erwachsene Beats bei der 30-up-Party in der Turbinenhalle

Wer über 30 Jahre jung ist, kann sich am Samstag, 28. Oktober, in der Turbinenhalle austoben. Im Lipperfeld 23 startet eine Ü30-Party auf drei verschiedenen Tanzflächen. Los geht es ab 21 Uhr.

Musikalisch können Ausgehfreunde zwischen 1980er- und 1990er-Jahre-Musik, einer 2000er-Charts-Area sowie House-Music und Black-Music, Dancehall, Reggaeton und Latin auswählen. Tickets sind für 12 Euro plus Gebühren im Vorverkauf zu haben. Oder für 15 Euro an der Abendkasse. www.turbinenhalle.de

Top 3: Gutes von gestern für morgen bei Secondrella

Im Hostel Veritas geht es am Sonntag, 29. Oktober, modisch zur Sache. Der Gebrauchtkleidermarkt Secondrella startet zwischen 12 und 16 Uhr.

An der Essener Straße 259 veranstaltet der Zonta Club Oberhausen den „Kleidermarkt für gebrauchte Hübschdinge“. Neben dem Verkauf der Kleiderschrankschätze wird es eine Modenschau geben. www.zonta-oberhausen.de

Top 4: WDR lässt eine Nacht die Poetry Slammer sprechen

Im Zentrum Altenberg verbindet der Sender WDR 5 eine Radioaufzeichnung mit Kinoatmosphäre. Im Walzenlagerkino an der Hansastraße 20 startet ab 20 Uhr die „Die lange Slam-Nacht 2023“. Matthias Reuter und Marco Jonas Jahn präsentieren Slam-Texte und kabarettistische Songs, Geschichten und Gedichte.

Die Hauptrollen spielen die Slammerinnen und Slammer: „Poetisch, aktuell, politisch, sehr lustig, kritisch und mit einer großen Liebe zur Sprache.“ Unter anderem sind Meral Ziegler (Düsseldorf), Johanna Bauer (Duisburg), Tobias Beitzel (Bad Berleburg) und Simon Slomma (Bonn) als Gäste angekündigt. Die bekannte Nachgewürzt-Band sorgt bei all den Wortbeiträgen für Musik. Die Tickets kosten zwischen 12 und 15 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Regionalliga-Derby zwischen RWO und Schalke II

Der Gegner heißt zwar nicht RWE, aber zumindest ist es ein kleines Revier-Derby: Am Sonntag, 29. Oktober, empfängt Rot-Weiß Oberhausen die zweite Mannschaft von Schalke 04. Nachdem RWO es im Niederrheinpokal zuletzt spannend machte, bis zur 85. Minute gegen den Landesligisten Monheim zurücklag und letztlich dennoch 4:2 siegte, soll es für Moritz Stoppelkamp & Co. gegen die Knappen in der Fußball-Regionalliga West ein nervenschonender Erfolg werden.

Der Anpfiff im Stadion Niederrhein an der Lindnerstraße 2 bis 6 erfolgt um 14 Uhr. Die Tickets für Erwachsene kosten auf der Revierkraft-Stehtribüne 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Jugendliche zahlen 5 Euro. www.rwo1904.de

