Oberhausen am Wochenende: „Punk im Pott“ und Printenbuhrg

Alte Schwedinnen und Schweden? Nein, junge! Die Punk-Band The Baboon Show gehört am Samstag, 16. Dezember, zum Festival-Aufgebot von „Punk im Pott“ in der Turbinenhalle Oberhausen.

Oberhausen. Das Wochenende (15. bis 17. Dezember) wird in Oberhausen stimmungsvoll - und alternativ. Neben den Weihnachtsmärkten lockt ein Sammlertreffen.

Top 1: Vorweihnachtliche Printenbuhrg leuchtet an der Niebuhrg

Etwas fürs Herz gibt es ab Freitag, 15. Dezember, an der Stadtgrenze von Oberhausen und Duisburg. Die bekannte Printenbuhrg öffnet am Theater an der Niebuhrg. Der etwas andere Weihnachtsmarkt lockt drei Tage lang - bis zum Sonntagabend.

In dekorierten Hütten liegen Schmuck, Wollwaren, Liköre und Keramik in den Auslagen. Gäste stöbern durch afrikanisches Kunsthandwerk, Gemälde, Skulpturen und Holzkunst. Künstlerinnen und Künstler öffnen an der Niebuhrstraße ihre Ateliers. Flammkuchen dampft, Glühwein und heißer Apfelpunsch ebenfalls. Kinder rösten mit ihren Eltern das Stockbrot am Lagerfeuer. Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 20 Uhr. Samstag, 12 bis 20 Uhr. Sonntag, 12 bis 19 Uhr. www.niebuhrg.de

Top 2: „Punk im Pott“ schrillt in der Turbinenhalle beim Indoor-Festival

Okay, früher war mehr Lametta. Heute feiern sie in abgespeckter Version. Aber „Punk im Pott“ ist einfach nicht kaputtzukriegen. In der Turbinenhalle treffen sich am Samstag, 16. Dezember, die Genre-Bands zum festlichen Pogen. Die Männer und Frauen von Veranstalter Rodeorock tischen ab 14.30 Uhr ordentlich auf.

Im Lipperfeld 23 steht mit der schwedischen Punk-Band The Baboon Show kein Leichtgewicht im Festival-Ring. Auch Butterwegge, Talco, Schmeisig und Valkyrians sind dabei. Hinzu kommen illustre Genre-Namen wie Team Scheiße, Hass und Erection. Das Indoor-Festival spielt bis tief in die Nacht. Tickets kosten rund 60 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 3: Königshardter zünden am Kreisverkehr die dritte Kerze an

In Königshardt wird es festlich. Am Kreisverkehr erstrahlt die dritte Kerze des großen Adventskalenders. Am Theodor-Spiering-Platz bittet die Königshardter Interessengemeinschaft (KIG) danach zur vorweihnachtlichen Begegnung.

Am Sonntag, 17. Dezember, geht es um 15 Uhr mit einem kleinen Programm los. Um 15.10 Uhr ist eine Tanzgruppe angekündigt. Um 15.30 Uhr singen die Emscherspatzen. Der Posaunenchor Königshardt-Schmachtendorf ist für 16 Uhr vorgesehen. Und um 17 Uhr sorgt der Musikcorps Blau-Weiß Sterkrade für Wohlklang. Ein Kinderkarussell dreht sich. Es gibt Speis und Trank. Ist das Wetter schlecht, zieht das Fest in die Hallen des Reit- und Fahrvereins (IGPF) am Höhenweg um. Eintritt frei. www.kig-koenigshardt.de

Top 4: Schallplattenbörse lässt Fans in der Stadthalle abdrehen

Da sind wir platt! Der dritte Advent wird zur wohligen Schatzsuche. Und große runde Scheiben sind die Beute aller Sammlerinnen und Sammler. Die Schallplattenbörse ist längst nicht nur für Nostalgiker geeignet. Auch aktuelle Pop-Stars pressen ihre Hits bekanntlich längst wieder munter auf die Klangkörper.

Am Sonntag, 17. Dezember, können Stöberfreunde in der Luise-Albertz-Halle ihr Programm abspulen. Die Börse öffnet zwischen 11 und 16 Uhr. An der Düppelstraße zahlen Erwachsene 4 Euro Eintritt. Kinder unter 12 Jahren zahlen gar keinen Eintritt. www.schallplatten-boersen.de

Top 5: Yesterday Allstars musizieren im Sterkrader Klumpen Moritz

Ein lustiger Abend mit Rockmusik und bekannten Pophits - und dann noch für den guten Zweck? Das Weihnachtskonzert der Yesterday Allstars klingt bei Fans gerne in den Ohren. Am Samstag, 16. Dezember, spielen die Musizierenden ab 19 Uhr im Klumpen Moritz an der Bahnhofstraße 30.

Die Zugabe ist schon beschlossen: Auch das Neujahrskonzert am Samstag, 13. Januar 2024, an gleicher Stelle sollten Fans auf dem Radar. Es gibt für beide Konzerte nur noch Resttickets, diese kosten jeweils 18 Euro. www.klumpen-moritz.de

