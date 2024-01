Gloryhammer! In der Turbinenhalle Oberhausen erwartet die Fans am Samstag, 27. Januar, eine gemischte Metal-Wundertüte.

Freizeit-Tipps Oberhausen am Wochenende: Metal-Bands in der Turbinenhalle

Oberhausen Das Wochenende 26. bis 28. Januar bietet Fans von Konzerten viel Auswahl. Auf Anhänger von Depeche Mode wartet in Oberhausen eine Überraschung.

Top 1: Metal-Doppelpack bringt Turbinenhalle zum Beben

Doppelt hält bekanntlich besser: Darum bespielen am Samstag, 27. Januar 2024, gleich zwei Metal-Bands die Turbinenhalle. „Beast in Black“ und „Gloryhammer“ verabreden sich zur Double-Headliner-Tour in der alten Industriehalle. Streng genommen ist es sogar ein Dreierpack, weil „Brothers of Metal“ als Vorband angekündigt sind.

„Beast in Black“ mit Frontmann Anton Kabanen stammen aus der finnischen Hauptstadt Helsiniki und haben mit Alben wie „Berserker“, „From Hell with Love“ und „Dark Connection“ für Aufsehen gesorgt. Unter anderem mit „Legends from beyond the Galactic Terrorvortex“ konnte sich wiederum „Gloryhammer“ bei der Power-Metal-Fraktion beliebt machen. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Eine halbe Stunde später röhren die Instrumente. Tickets können Fans noch für 55 Euro erwerben. Im Lipperfeld 23. www.turbinenhalle.de

Top 2: Scherz-Festplatte bei „Nachgewürzt“ im Altenberg

Scherz lass nach: Eine schmackhafte Mischung aus Scherzen und musikalischen Leckerbissen soll bei der neuesten Ausgabe der Kabarett- plus Liveband-Show „Nachgewürzt“ überzeugen. Am Freitag, 26. Januar, und Samstag, 27. Januar, bringt ein Stargast die Besucherinnen und Besucher im Zentrum Altenberg in Schmunzellaune. Hennes Bender ist dabei.

Lustig! Hennes Bender ist am Freitag, 26. Januar, und Samstag, 27. Januar, bei „Nachgewürzt“ im Zentrum Altenberg zu sehen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Neben dem bekannten und erlesenen Gast stehen Benjamin Eisenberg (politisches Kabarett), Christian Hirdes (Musik, Kabarett, Comedy) und Matthias Reuter (Klavierkabarett) in der Kleinkunst-Küche. Beide Shows starten in der Schlosserei jeweils um 20 Uhr. 45 Minuten vorher beginnt der Einlass. Tickets kosten knapp 20 Euro. Hansastraße 20. www.zentrumaltenberg.de

Top 3: Prall gefülltes Karnevals-Wochenende für echte Narren

Helau noch mal! Dem Oberhausener Karneval steht ein picke-packe-volles Karnevalswochenende bevor. Die Sterkrader Raben feiern am Freitag, 26. Januar, ab 18.30 Uhr in der Bernardus-Kapelle (Dorstener Straße 190) ihren „KoSiBa“ - soll heißen: Kostüm-Sitzungs-Ball mit Tanzmaschinen, Horst Krefelder und DJ Balu. Tickets: 20 Euro.

Die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) legt am Samstag, 27. Januar, in der Atrium-Halle (Wehrstraße 1) nach. Bauchredner Tim Becker, die Musiker-Gruppe Original Eschweiler und TJ Wheels sind dabei. Um 18.45 Uhr starten die Narren durch. Tickets: 27 Euro.

Helau! Kabarettistin Ingrid Kühne gastiert am Sonntag, 28. Januar, bei der Karnevalsgesellschaft „Glück auf“. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Am Sonntag, 28. Januar, bittet die KG „Glück auf“ zum närrischen Frühschoppen ins Autohaus Matten (Tenterstraße 6). Ab 11.11 Uhr treten Kabarettistin Ingrid Kühne und Sänger Lewin Blümel auf. Tickets: 17,50 Euro (Erwachsene), 9 Euro (Kinder). Der Eulenorden bittet samt Prinzenempfang um 11.30 Uhr in die Luise-Albertz-Stadthalle (20 Euro, Düppelstraße). Kai Magnus Sting und die Kölner Prinzengarde sind dabei.

Bereits ausverkauft: Für die Sitzungen der AOK Weiss-Rot am Freitag, 26. Januar, und Styrumer Löwen am Samstag, 27. Januar, (beide Termine im Ebertbad) gibt es keine Tickets mehr. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 4: Rockorchester Ruhrgebeat feiert für den guten Zweck

26 Musikerinnen und Musiker bringt das schallstarke Kollektiv für gewöhnlich auf die Bühne. Am Samstag, 27. Januar, können sich auch Oberhausener von der stilistischen Bandbreite überzeugen. Dann steigt im Resonanzwerk ein großes Konzert. Das Rockorchester Ruhrgebeat gastiert. Drums, Bass, Gitarre, Keyboard treffen auf Baritonsaxofon, Trompeten, Posaune und Violinen. Die Musiker reisen durch drei Jahrzehnte der röhrenden Rock-Geschichte.

Stimmung! Das Rockorchester Ruhrgebeat lässt es am Samstag, 27. Januar, im Resonanzwerk krachen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Musizierenden treten ohne Gage auf. Auch Hallenvermieter Björn Bialowons nimmt kein Geld und stellt die Räume kostenfrei zur Verfügung. Die Erlöse kommen dem Verein „Oberhausen hilft“ zugute. Dadurch werden Menschen in der ukrainischen Partnerstadt Saporischschja unterstützt. Tickets sind für knapp 30 Euro zu haben. Annemarie-Renger-Weg 5. www.oberhausen-hilft.de

Top 5: Für Fans von Depeche Mode - erst Lesung, dann Musik

Erst zuhören, dann abtanzen: Im Kulttempel mischen die Macher eine Lesung von Jürgen Müller aus dem Bildungsroman „Pop-up“ mit einer Depeche-Mode-Party. Der Autor beschäftigt sich in seinem Buch nicht nur mit der Kultband aus Basildon, sondern mit der gesamten Electric- und Wave-Musikszene. Die Lesung beginnt um 20 Uhr, eine halbe Stunde vorher ist Einlass. Der Eintritt für dieses Event beträgt 10 Euro.

Anschließend, ab 22 Uhr, gehört der Kulttempel den Tanzfreunden. Die „Depeche Mode Electro-Night“ und die „80s Pop & Wave-Party“ feiern schwofende Nachtschwärmer auf zwei Tanzflächen. Mülheimer Straße 24. www.kulttempel.com

