Oberhausen am Wochenende: Manga-Börse, RWO-Hit, Party-Reise

Oberhausen. Das Programm in Oberhausen wandelt am Wochenende (15. bis 17. September) zwischen Musik-Nostalgie und Fußball-Spitzenspiel. Unsere fünf Tipps.

Top 1: Manga-Fans pilgern zur kunterbunten Comicmesse

Der Alltag ist manchmal grau genug. Gut, dass es in Comics und Mangas deutlich bunter zur Sache geht. Die Comic- und Manga-Convention führt am Samstag, 16. September, die Szene der Subkultur zusammen. Zwischen 10 und 17 Uhr wird die Luise-Albertz-Halle an der Düppelstraße 1 bespielt.

Neben Comic-, Manga-, und Cosplay-Händlern wird es eine Zeichner-Allee für Illustratoren geben. Gegen 15 Uhr wird die Idol-Dance-Gruppe Unique Stars Project auftreten. Eintritt: 6 Euro. Kinder bis 10 Jahren müssen keinen Eintritt zahlen. www.comic-messen.de

Top 2: RWO greift gegen Köln nach der Tabellenspitze

Nach dem Holper-Start befindet sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen nach vier Liga-Siegen in Serie voll in der Spur. Die Tabellenkonstellation ist günstig: Am Samstag, 16. September, kann das Team von Trainer Jörn Nowak im Stadion Niederrhein (Lindnerstraße 2) gegen den Tabellennachbarn Fortuna Köln die Spitze sichern. Dafür ist im Duell zwischen dem Zweiten (Köln) und Dritten (RWO) allerdings ein Oberhausener Heimsieg nötig.

Mit reichlich Fan-Unterstützung könnte dies Moritz Stoppelkamp und Co. leichter gelingen. Daher können Dauerkarten-Besitzer diesmal eine zusätzliche Vollzahler-Karte für eine Begleiterin oder einen Begleiter zum halben Preis erwerben.

Die normalen Kartenpreise lauten: Stehplatz 12 Euro, Stoag-Sitzplatz 17 Euro, Haupttribüne 24 Euro. Jugendkarten kosten überall 5 Euro. Die Kassen öffnen ab 12.30 Uhr. Anstoß: 14 Uhr. www.rwo1904.de

Top 3: Sammler jagen zur Schallplattenbörse feine Raritäten

Schallplatten stehen längst wieder mit Neupressungen in den Läden. Oder sie werden von Vinyl-Liebhabern bei Versandhäusern bestellt. Doch Profis wissen: Seltene Schätze lassen sich am besten bei Schallplattenbörsen heben. So wie am Sonntag, 17. September, bei der Plattenbörse in der Luise-Albertz-Halle. Nicht nur Fans der Rillenmusik werden zwischen 11 und 16 Uhr bedient. Die Händler bieten auch CDs in einer üppigen Stückzahl an.

Rare Alben liegen auf den Tischen und schlummern in Kisten. Auch Musik zum kleinen Preis versprechen die Veranstalter. So soll es günstige Alben bereits ab 50 Cent geben. Der Eintritt an der Düppelstraße kostet 4 Euro. Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt. www.schallplatten-boersen.de

Top 4: Premiere mit René Steinberg und radikalen Spaßmaßnahmen

Wer dem Wochenende mit hochgezogenen Mundwinkeln begegnen möchte: René Steinberg schaut am Samstag, 16. September, im Ebertbad vorbei. Mit seinem Programm „Radikale Spaßmaßnahmen“ feiert der Mülheimer Kabarettist ab 20 Uhr am Ebertplatz sogar Premiere.

Der Humorist spricht benah wie ein Politiker. Des Frohnsinns. „Wo der Spaß sitzt, da geht es lang. Im Alltag, in Beziehungen, bei Bildung, anstrengenden Kindern und peinlichen Eltern, im gesellschaftlichen Miteinander und in der Politik. Wir müssen mehr Spaß wagen!“ Die Ticketpreise beginnen bei knapp 29 Euro. www.ebertbad.de

Top 5: Musikalisch in die Vergangenheit - Kulttempel reist zurück

Wenn schon die aktuellen Charts nerven, können die musikalischen Sünden aus der Vergangenheit nur noch entzücken. Im Kulttempel an der Mülheimer Straße 24 vibrieren am Samstag, 16. September, die Klangschleifen aus den 1990er- und 2000er-Jahren.

Gleich zwei Party-Areas werden im umgebauten Lokschuppen aus der Zeit der Montanindustrie bespielt. Bei der Klangkost dürfte von Robbie Williams, Outkast, Nelly Furtado bis zu Disco Boys, Scooter, Seeed, Deichkind, und Cascada so ziemlich alles dabei sein. Um 22 Uhr geht es los. www.kulttempel.com

