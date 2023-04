Oberhausen am Wochenende: Kirmes startet - Spätschicht lockt

Oberhausen. Oberhausen startet in die Kirmes-Saison. Am Wochenende (21. bis 23. April) öffnen erste Buden. Auch die Sterkrader Spätschicht wirbt um Besucher.

Top 1: Frühlingskirmes startet in Schmachtendorf

Saisonauftakt für die Schausteller in Oberhausen: Die ersten Karussells drehen sich auf dem Marktplatz in Schmachtendorf. Auch wenn die Drehwürmer beim familiären Rummel nur Kinderkarussells sind. Trotzdem ist die kleine Frühlingskirmes ein beliebter Auftakt-Termin im Norden der Stadt.

Die Frühlingskirmes öffnet am Freitag, 21. April, von 14 bis 22 Uhr. Am Samstag, 22. April, geht es von 11 bis 22 Uhr weiter. Zum finalen Sonntag, 23. April, können Kirmes-Fans zwischen 11 und 20 Uhr vorbeischauen. Ein Autoscooter ist dabei. Dazu gibt es Spaß-Stände, Speisen, Bewirtung und das bekannte Kirmes-Eis. Eintritt frei. www.oberhausen.de

Top 2: Sterkrader Spätschicht startet ziemlich früh

Späte Schicht, früher Start: Die Sterkrader Spätschicht beginnt am Freitag, 21. April, bereits um 16 Uhr auf dem Großen Markt. Beim unterhaltsamen Spezialitäten-Markt werden interessante Gerichte kredenzt: Flammkuchen, Langosch, Pasta und Wurstvariationen vom Grill sind dabei. Aperitifs, Biere, Cocktails, Softdrinks und Weine landen in den Gläsern.

Auch die Musik-Boxen verstummen nicht: Die Gruppe „Moonlights“ spielt Pop-, Rock- und Schlagermusik. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Clowns bespaßen die Kleinen. Bis um 21 Uhr öffnen die Stände. Eintritt frei. www.stig-sterkrade.de

Top 3: Latin Quarter feiern 40 Jahre ihrer Pop-Geschichte

Nein, als Eintagsfliege kann man die britische Pop-Band Latin Quarter wirklich nicht bezeichnen. Seit 40 Jahren rockt die Band um Steve Jeffries und Steve Skaith nun schon nimmermüde. Darum spielen sie auch am Samstag, 22. April, ab 20 Uhr im Zentrum Altenberg an der Hansastraße 20 ihr legendäres Album „Modern Times“ in voller Länge.

Die Produktion aus dem Jahr 1986 war in den deutschen Albumcharts sogar erfolgreicher als in der Bandheimat. Und Songs wie „Radio Africa“ lieben die Fans. Eintrittskarten kosten rund 30 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 4: Erwin Pelzig findet im Ebertbad den wunden Punkt

Kabarettist Frank-Markus Barwasser fährt aus der Haut. Der Würzburger hat sich die Kunstfigur Erwin Pelzig ausgedacht, die er am Freitag, 21. April, ab 20 Uhr im Ebertbad am Ebertplatz 4 vor das Publikum stellt. Und genau: Bei „Der wunde Punkt“ geht es um nicht weniger als eine Reise durch die Welt der menschlichen Kränkungen.

Eine amüsante und zugleich gesellschaftskritische Aufarbeitung? Frank-Markus Barwasser sollte sich damit auskennen, besitzt mit der Satire-Talkshow „Pelzig hält sich“ und „Die Anstalt“ (beide ZDF) lange TV-Erfahrung. Tickets ab 29,50 Euro. www.ebertbad.de

Top 5: Mellow pustet und zaubert im Theater an der Niebuhrg

Die wollen es aber wissen! „Wenn du dir die Augen reibst und deine Gehirnzellen mal ordentlich durchgepustet werden, dann bist du in der brandneuen Liveshow von Mellow.“ So kündigen die Veranstalter den heiteren Magier-Abend im Theater an der Niebuhrg an.

Am Samstag, 22. April, muss sich Magier und Zaubermeister Mellow ab 20 Uhr an der Niebuhrstraße 61 mit einer Familienshow aus Entertainment und Zauber beweisen. Die Veranstaltung wird für junge Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren empfohlen. Die Ticketpreise für das Programm „Blow your Mind“ liegen zwischen 15 und 29 Euro. www.niebuhrg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen