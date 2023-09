Oberhausen am Wochenende: Kirmes, Festival und Schlager

Erfrischende Fahrt auf der Kröößkirmes? Am Wochenende (8. und 10. September) können Kirmes-Fans in Oberhausen auch einen Autoscooter testen.

Oberhausen. Die Chancen stehen gut, dass wir am Wochenende (8. bis 10. September) noch einmal den Spätsommer genießen können. Unsere fünf Tipps zum Ausgehen.

Top 1: Kröößkirmes startet mit Weinstraße und offenen Geschäften

An der frischen Luft, kein Eintrittspreis - die Kröößkirmes in Schmachtendorf bietet eigentlich beste Voraussetzungen für einen Bummel bei schönem Wetter. Am Freitag, 8. September, gibt es zum Start zwischen 14 und 24 Uhr genügend Zeit für Autoscooter, Zuckerwatte und Backfisch.

Am Samstag, 9. September, dreht die kleine Kirmes von 11 bis 24 Uhr zwischen Marktplatz und Dudeler Straße auf. Zwischen 13 und 18 Uhr startet die beliebte Weinstraße an Geschäften und Gastronomie. Sonntag, 10. September, öffnen 25 Buden und Karussells von 11 bis 22 Uhr. Zusätzlich ist der verkaufsoffene Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr angesagt. www.schmachtendorf.info

Top 2: Wie ein Wolf in der Nacht: Jörg Bausch in der Arena

Zuletzt beschallte der Altenessener Popschlager-Sänger Jörg Bausch beim Großfestival „Inselfieber“ die Royal-Suite-Bühne. Am Samstag, 9. September, bespielt der Sänger von Hits wie „Am Zuckerwattenstand“ und „Wie ein Wolf in der Nacht“ beim Solo-Konzert die große Rudolf-Weber-Arena.

Unter dem Motto „Mein Konzert“ kann Bausch den Fans diesmal ohne engen Festival-Zeitplan viel berichten: Schließlich musizierte der Schlagersänger schon acht eigene Alben und mehr als 200 Schlager-Songtitel zusammen. Die Tickets kosten zwischen 59 und 70 Euro. Startschuss: 20 Uhr. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Sonne tanken: Biergarten öffnet neben der Slinky-Brücke

Spaziergänger, die schon alle Biergärten durch haben, können sich in der Nähe des Kaisergartens ausruhen. Der Biergarten von „Kanale Grande“ buhlt auf dem Stadtsportbundgelände an der Slinky-Brücke um Gäste. Neben kühlen Getränken werden Snacks wie Currywurst, Chicken Nuggets und Pommes angeboten. Auch Weine stehen auf der Karte.

Der Biergarten des Gastronomen Chris Höppner dürfte erfahrenen Gästen bekannt vorkommen. Schon 2021 servierte der Betrieb zum ersten Mal in der Grünanlage an der Lindnerstraße 2b. Freitags öffnet der Biergarten von 17 bis 22 Uhr. Samstags zwischen 15 und 22 Uhr. Und sonntags ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet. www.kanalegrande.com

Top 4: Hardcore-Fans pilgern zum Indoor-Festival „Pokke Herrie“

Achtung, die Holländer kommen! Am Samstag, 9. September, steigt ein lautstarkes Indoor-Festival in der Turbinenhalle, das maßgeblich von Künstlern der elektronischen Musik aus dem westlichen Nachbarland getragen wird. Bei „Pokke Herrie“ wechseln sich niederländische Genre-Musiker am Turntable eifrig ab.

Es schallt die Hardcore-Stilrichtung auf gleich vier Areas. Auch Genre-Star Terrorclown („I am forever“) ist dabei. Ausdauer ist gefragt: Das Line-up im Lipperfeld 23 reicht von 19 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Die Tickets kosten 40 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 5: Reis against the Spülmaschine servieren im Ebertbad

Es gibt Reis - und Helge Schneider hat nichts damit zu tun. Das Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg ist für urkomische Songparodien bekannt und möchte dies am Samstag, 9. September, im Ebertbad am Ebertplatz 4 unter Beweis stellen.

Reis Against The Spülmachine drehen ab 20 Uhr die Welt der Songgeschichte durch den Fleischwolf: Aus „In the Ghetto“ von Elvis Presley wird „In the Netto“. Die Ticketpreise beginnen bei gut 26 Euro. www.ebertbad.de

