Hüttenfest in Oberhausen: Am Sonntag, 8. Oktober 2023, können Familien mit Kindern an der St. Antony-Hütte in Klosterhardt viel erleben.

Freizeit-Tipps Oberhausen am Wochenende: Gratis-Fest startet für Familien

Oberhausen. Am Ferienwochenende (6. bis 8. Oktober) starten in Oberhausen interessante Feste und Konzerte. Das Kölner Bootshaus bittet zum Elektro-Festival.

Top 1: St. Antony-Hütte bittet zum historischen Fest

Das LVR-Industriemuseum verspricht einen Tag unter Volldampf. Das dürfte nicht übertrieben formuliert sein, schließlich steigt an der St. Antony-Hütte in Klosterhardt ein historisches Fest an der ältesten Eisenhütte im Ruhrgebiet.

Am Sonntag, 8. Oktober, können Familien mit Kindern an der Antoniestraße 32 bis 34 viel erkunden. Straßendampfmaschinen nach historischen Vorbildern drehen zwischen 11 und 17 Uhr ihre Runde über das Hüttengelände. Museumsschmiede und Gießereifachleute zeigen ihr Können.

Hochräder sind dabei. Viele historisch kostümierte Gäste sind angekündigt. Sogar Steampunk-Luftschiffe sollen dabei sein. Die Gastgeber schlüpfen zudem in die Rolle von Hüttendirektor Gottlob Jacobi, der viel Wissenswertes bereit hält. Eintritt frei. www.industriemuseum.lvr.de

Top 2: Blacklist-Festival in der Turbinenhalle mit fünf Areas

Die Turbinenhalle lässt wieder die Boxen beben: Die Elektro-Szene trifft sich am Samstag, 7. Oktober, zum Blacklist-Festival. Veranstalter ist der bekannte Elektro-Club Bootshaus aus Köln-Deutz.

Die Sause wird nichts fürs stille Kämmerlein: Die Veranstalter versprechen fünf Tanzflächen und mehr als 50 internationale und nationale DJanes, Discjockeys und Musik-Künstler. Darunter befinden sich Sullivan King, Eskei, Holy Goof, Georgie Riot und Modestep. Das Indoor-Festival beginnt um 20 Uhr dauert bis zum Sonntagmorgen.

Der Einlass ist erst ab 18 Jahren gestattet. Die Ticketpreise beginnen bei 70 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 3: Melodischer Punkrock aus den Niederlanden im Druckluft

Niederländer finden den kurzen Weg über die Grenze bis nach Oberhausen sicher spielend. Darum dürfte das Konzert von Antillectual im Druckluft am Samstag, 7. Oktober, pünktlich starten. Ab 20 Uhr mischen die Männer aus Nijmwegen melodischen Punkrock mit Melodic-Hardcore-Rhythmen.

Seit mehr als 20 Jahren toben sich Antillectual schon aus. Sie standen bereits mit Genre-Ikonen wie Bad Religion, NOFX und Rise against auf der Bühne. Ticketpreise für das Konzert an der Straße Am Förderturm 27 beginnen bei knapp 14 Euro. www.drucklufthaus.de

Top 4: Jugendsünde huldigt Musik aus den 1990er- und 2000er-Jahren

Barbie hat schon das pinke Cabrio ausgeparkt und Ken in den Kofferraum verfrachtet. Die Party-Serie „Jugendsünde“ bittet am Samstag, 7. Oktober, im Zentrum Altenberg zur nächsten Schall-Ausgabe.

Ab 23 Uhr widmet sich DJ Timo K der Musik aus den 1990er- und 2000er-Jahren. Das Motto: „Kein Möchtegerntrash, nur wunderbar schreckliche Musik!“ Die Jugendsünde startet in der Schlosserei. Praktisch: Mit dem Ticket können Nachtschwärmer auch die benachbarte Disconaut-Nacht im Eisenlager besuchen. Beim Kartenanbieter Eventim-Light kosten die Tickets im Vorverkauf gut 11 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Jazzkantine serviert im Ebertbad feine Klänge

Das Jazzkollektiv um Bandleader Christian Eitner ist wieder unterwegs und steuert am Freitag, 6. Oktober, das Ebertbad am Ebertplatz 4 an. Die Jazzkantine bewegt sich ab 20 Uhr mit feiner Note zwischen den Genres, sorgte zuletzt mit dem Album „Discotheque“ für Wohlklang.

Derzeit sind Albert N'Sanda (Vocals), Cappuccino (Rap), Tachi (Rap), Tom Bennecke (Gitarre), Stephan Grawe (Keyboards), Andy Lindner (Schlagzeug), Christian Eitner (Bass), Heiner Schmitz (Saxofon) und Christian Winninghoff (Trompet) mit dabei. Die Ticketpreise beginnen bei knapp 30 Euro. www.ebertbad.de

Mehr zum Thema:

-> Bounce: Hit-Songs von Bon Jovi erklingen in Oberhausen

-> „Die toten Ärzte“ spielen in Oberhausen mit „The Voice of Germany“-Sänger

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen