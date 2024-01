Oberhausen am Wochenende: Erster verkaufsoffener Sonntag

Die Shopping-Saison ist eröffnet: Am Sonntag, 7. Januar 2024, startet im Centro Oberhausen zwischen 13 und 18 Uhr der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres.

Top 1: Kulturmesse zum verkaufsoffenen Sonntag im Centro

Straßentheater, Zauberkünstler, Poetry Slam und Graffiti-Kunstwerke: Kulturfreunde treffen sich am Samstag, 6. Januar, und Sonntag, 7. Januar, im Westfield Centro. Die neue Veranstaltungsreihe „Arts’n’Acts“ steigt zum ersten Mal zwischen den Gängen des Einkaufszentrums. Auch Kabarettist Nito Torres soll dabei sein.

Am Sonntag öffnen darum auch alle Shops zum verkaufsoffenen Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr klingeln die Kassen. Eintritt frei. Centroallee. www.westfield.com

Top 2: Scheinheilig widmen sich den Hits von Unheilig

Die Hits von Unheilig bleiben den Fans wohl ewig in den Ohren hängen: „Geboren um zu Leben“, „Zeit zu gehen“, „So wie du warst“ , „Wie wir waren“ oder „Ich würd dich gern besuchen“. Der stilistische Cocktail aus Pop- und Rock-Varianten, Neuer Deutscher Härte bis zu Elektro-Einflüssen lässt auch einige Cover- und Tribute-Künstler interessiert mit dem Mikrofon hantieren.

Die Gruppe „Scheinheilig“ möchte am Freitag, 5. Januar, ab 20 Uhr im Kulttempel den Beweis antreten, dass die Hits der Graf-Jünger auch bei einem Tribute-Konzert funktionieren können. Mülheimer Straße 24. Tickets gibt’s ab 18 Euro. www.kulttempel.com

Top 3: Onkel Fisch blicken im Ebertbad humorvoll zurück

In der Vergangenheit zu schwelgen, kann durchaus amüsant sein: Zumindest wenn man dem Comedy-Duo Onkel Fisch eine Chance gibt. Das Wichtigste des vergangenen Jahres haben wir schon gehört. Nun folgt am Freitag, 5. Januar, im Ebertbad das Witzigste des Jahres. Also mutmaßlich.

Ab 20 Uhr wollen sich Adrian Engels und Markus Riedinger aber alle Mühe geben. Der satirische Jahresrückblick der WDR2-Reihe hat jedenfalls schon reichlich Fans. Und die Erfinder von Radio-Scherzformaten wie „Grillstube Saloniki“ und „Satan“ bringen ja nun wirklich einige Referenzen mit. Tickets gibt’s ab 29 Euro. Ebertplatz 4. www.ebertbad.de

Top 4: Neujahrskonzert widmet sich Tausend und einer Nacht

Anhänger der feinen Klangkunst sollten sich den Sonntag, 7. Januar, merken. Dann startet das Sinfonieorchester Ruhr in der Luise-Albertz-Halle sein großes Neujahrskonzert. Ab 11 Uhr geht es um „Tausend und eine Nacht“.

Neben Dirigentin Mareike Jörling tragen Solisten wie Sopranistin Irina Trutneva und Tenor Fabian Strotmann das Konzert. Matthias Schröder moderiert. Eintrittskarten kosten zwischen 15 und 25 Euro. Düppelstraße 1. luisealbertzhalle.de

Top 5: Erwachsene tanzen bei „Adults only“ im Altenberg an

Zum Jahreswechsel haben sie die Füße stillgehalten. Am ersten Wochenende des Jahres wollen die Ausgeh-Freunde im Zentrum Altenberg aber wieder voll durchstarten. Am Freitag, 5. Januar, startet mit „Adults only“ das Tanzformat für reifere Semester. Zutritt haben Bewegungsfreunde ab 25 Jahren.

Die DJ-Belegschaft setzt auf Pop, Rock, Dance, Indie und Classics. Die Türen zum launigen Disco-Abend öffnen sich um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Hansastraße 20. www.zentrumaltenberg.de

