Oberhausen am Wochenende: Electric Callboy und Wrestling-Hit

Oberhausen. Das Wochenende (22. bis 24. September) bringt Oberhausen Konzerte und Festivals. Das „Escalation Fest“ startet in der Arena. Unsere fünf Tipps.

Top 1: Electric Callboy bitten zum Escalation Fest in die Arena

Im vergangenen Jahr war die Konzert-Sause ausverkauft und machte unfreiwillig dem Umsonst-und-draußen-Festival „Olgas Rock“ Konkurrenz. Auch in diesem Jahr möchten die Metalcore-Männer von Electric Callboy (früher Eskimo Callboy) wieder die Rudolf-Weber-Arena zum Beben bringen.

Am Samstag, 23. September, locken die Musiker aus Castrop-Rauxel einige interessante Bands zum „Escalation Fest“ nach Oberhausen. Als Gäste sind Swiss und die Andern, Mehnersmoos, Rise of the Northstar, Future Palace und The Butcher Sisters angekündigt. Daher geht es an der Arenastraße 1 auch zeitig los - schon ab 16 Uhr. Tickets kosten zwischen 67 und 79 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Hutkonzert startet bei Koenings im Schaufenster

Ein Konzert im Schaufenster? Auch das gibt’s. Bei den Gastronomen von Koenings an der Dorstener Straße 439 startet am Samstag, 23. September, ein musikalischer Auftritt von Jürgen Koch-Janson. Der Liedermacher beschreibt seine Musik als Mischung aus Melancholie, Witz und Wut.

Jürgen Koch-Janson, Jahrgang 1957, sammelte erste Erfahrung in einer Rock-Band. 1997 war er Preisträger beim ersten gesamtdeutschen Liedermachertreffen in Hoyerswerda. Seine Lieder bestehen aus würzigen Texten, aber auch Folk-Klassikern von Hannes Wader, Bob Dylan sowie modernen Songs. Ab 20 Uhr spielt der Musiker ein Hutkonzert, das bedeutet, dass der Eintritt frei ist und sich der Künstler über Spenden freut. www.koenings.de

Top 3: Keine Flaute im Altenberg - Nachgewürzt startet durch

Wenn die Kulturköche schon ins Zentrum Altenberg einladen, dann dampft gleich an zwei Tagen die Bühne: Am Freitag, 22. September, und Samstag, 23. September, startet ab 20 Uhr die Kabarett-Show „Nachgewürzt“ samt Live-Band.

Zum Stammpersonal gehören Benjamin Eisenberg (Politisches Kabarett), Christian Hirdes (Musik-Polit-Kabarett) und Matthias Reuter (Klavierkabarett). Als Gast ist der Komiker, Schauspieler und Strickpulloverträger Hans-Hermann Thielke mit dabei. An der Hansastraße 20 starten die Shows um 20 Uhr. Tickets an der Abendkasse: 21 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 4: Sommer-Salonabend mit dem Direktor der Antony-Hütte

Das LVR-Industriemuseum an der St. Antony-Hütte in Klosterhardt sprüht nur so vor Geschichte. In der Wiege der Ruhrindustrie an der Antoniestraße 32-34 lässt sich die industrielle Vergangenheit von Stadt und Land auch spielerisch erfahren.

Dazu bittet der Hüttendirektor Gottlob Jacobi in Form eines erfahrenen Darstellers am Freitag, 22. September, ab 19 Uhr zum Salon in die St. Antony-Hütte. „Nach getaner Arbeit nimmt Gottlob Jacobi seine Gäste bei einer Lesung und Musik mit auf eine amüsante Reise in die Welt um 1800.“ Tickets kosten 15 Euro. www.industriemuseum.lvr.de

Top 5: Wrestling-Festival über drei Tage mit Rott und Flott

Sie können einfach nicht stillhalten. Die Wrestling-Haudegen kommen mit dem Westside Xtreme Wrestling (WXW) in die Turbinenhalle - und diesmal wird es kein Schlagabtausch für einsame Herzen. Beim „World Tag Team Festival“ bringen die Macher bei der Mischung aus Sport, Theater und Wettkampf interessante Begegnungen in Doppel-Stärke in den Ring.

Kenner wissen: Rott und Flott ist nicht der Titel eines Comic-Hefts aus den 70er-Jahren, sondern ein Ring-Duo, das ebenso nach Titel-Würden greift wie Szene-Bekanntheiten wie Axel Tischer und Francesco Akira. In der „Turbinenhalle 2“ wird am Freitag, 22. September, ab 20 Uhr, am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr und Sonntag, 24. September, ab 13 Uhr gekämpft. Tickets für Einzelevents kosten zwischen 25 und 48 Euro. www.turbinenhalle.de

