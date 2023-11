Die Band Lapplaender sorgt im Zentrum Altenberg für besondere Klangkost. Am Wochenende locken in Oberhausen verschiedene Höhepunkte - teils ohne Eintritt.

Freizeit-Tipps Oberhausen am Wochenende: Advent-Trödelmarkt und Gratis-Fete

Oberhausen. Am Wochenende (10. bis 12. November) beginnt in Oberhausen nicht nur der Karneval. Ein saisonaler Markt startet. Konzerte bieten Abwechslung.

Top 1: Hoppeditz erwacht bei freiem Eintritt auf Friedensplatz

Oberhausen ist eben ausgeschlafen! Darum erwacht der Hoppeditz auch schon einen Tag vor dem Elften im Elften. Bereits am Samstag, 10. November, eröffnet der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval zusammen mit den Vereinen ab 17.11 Uhr die Session auf dem Friedensplatz. Das liegt daran, dass am Samstag, 11. November, schon mit der Prinzenkürung in der Stadthalle (ausverkauft) eine Großveranstaltung steigt.

Dafür können beim Hoppeditzerwachen auch Laien dabei sein. Die närrische Galionsfigur wird das jecke Treiben mit einer kritischen Rede zum Welt- und Stadtgeschehen eröffnen. Dazu gibt es auf der Freiluftbühne: Live-Musik und tanzende Garden. Und das Beste ist: Eintritt frei. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 2: Alternative zum Karneval - Nockrock rocken Turbinenhalle

Es muss wirklich nicht immer die Pappnase sein. Obwohl dieser Sänger durchaus jecke Erfahrung besitzt. Sänger Nockes begleitete vor Jahren schon Stadtprinz Hermann (Buschmann) durch die Säle. Dabei ist der Oberhausener Sänger ein klarer Verfechter rockiger Welthits. Dies gibt es regelmäßig bei der Musik-Sommer-Nacht in der City zu hören.

Am Samstag, 11. November, steigt Nockes zusammen mit seiner Band Nockrock zum großen Jahresabschlusskonzert auf die Bühne in der Turbinenhalle 2. Hits von Toten Hosen bis Westernhagen dürften im Lipperfeld 23 gesetzt sein. Um 19 Uhr öffnen sich die Türen, anderthalb Stunden später geht es los. Nach dem Konzert folgt eine Aftershowparty. Tickets kosten 25 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 3: Deko & Co.: Advent-Trödelmarkt startet im Hostel Veritas

Bis zum ersten Advent ist es noch einige Wochen hin, aber die Vorbereitung auf die stimmungsvolle Jahreszeit ist schließlich alles. Am Sonntag, 12. November, startet der Advent-Trödelmarkt im Hostel Veritas an der Essener Straße 259. Das Motto: „Hier findet ihr alles, was ihr nicht gesucht habt, aber sehr gut gebrauchen könnt.“

Kleine Geschenke, Dekoration für die Festtage, Warmes um den Hals und Kopf, seltener Schmuck sowie witzige Accessoires liegen in den Auslagen. Veranstalter ist der Zonta Club Oberhausen. Zwischen 12 und 16 Uhr wird verkauft. Dazu gibt es Waffeln, Bratäpfel, Pommes und Glühwein. www.zonta-oberhausen.de

Top 4: Sänger, Gitarrist, Entertainer: Bernd Begemann im Druckluft

Bernd Begemann (61) ist ein Alleskönner. Der Sänger, Gitarrist und Entertainer kann dies am Freitag, 10. November, im Druckluft unter Beweis stellen. Am Förderturm 27 steigt das Konzert ab 20 Uhr. Unvergessen ist seine Underground-Show „Bernd im Bademantel“, bei der er Mitte der 1990er-Jahre bekannte Musiker wie Tocotronic in sein Wohnzimmer einlud.

Fans feiern ihn auch für seinen Einfluss auf die Hamburger Schule, einer Stilrichtung, die sich aus Pop, Indie-Rock, Grunge und Punk speist. Im Alten Café dürfte es Klangbeispiele geben. Tickets kosten an der Abendkasse 18 Euro, im Vorverkauf 15 Euro plus Gebühren. www.drucklufthaus.de

Top 5: Lapplaender sorgen im Zentrum Altenberg für die grüne Welle

Kneipenabende, das können sie im Zentrum Altenberg. An der Hansastraße 20 setzen sie am Freitag, 10. November, auf eine grüne Welle - also die ganz großen irischen Klanggefühle. Die Schmiede öffnet ab 18 Uhr und neben launigen Drinks gibt es den passenden Feierabend-Soundtrack auf die Ohren.

Dafür sorgt die Oberhausener Band Lapplaender, deren Musik gerne als „poppiger Indie-Folk, kraftvolles irisches Storytelling mit einem Hauch skandinavischer Kühle“ beschrieben wird. Eintritt kostet das Konzert nicht. Dafür geht ein Hut für freiwillige Spenden herum. www.zentrumaltenberg.de

