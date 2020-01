Oberhausen ahoi! Schiffe der Weißen Flotte starten auch 2020

Alle Fans und Freunde maritim geprägter Ausflüge können sich bereits auf Frühling und Sommer 2020 freuen: Denn auch in diesem Jahr schippert die Weiße Flotte von Oberhausen aus durch das Ruhrgebiet.

Los geht es am Sonntag, 26. April, mit der beliebten Schiffsparade auf dem Rhein-Herne-Kanal. Alle Oberhausener können ab dem Anleger an der Marina Oberhausen dabei sein, wo die Tour um 12 Uhr startet. Bis 17 Uhr sollte man Zeit haben, denn zunächst geht es mit dem Schiff nach Gelsenkirchen bis zum Nordsternpark; dann erfolgt mit der großen Schiffsparade die Rückkehr nach Oberhausen, wo das Schaulaufen der Schiffe stets ein besonders festliches und stimmungsvolles Bild abgibt. Tickets hierfür können bereits auf der Internetseite www.kanalschiff.de gebucht werden. Sie kosten 24,50 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.

Von der Slinky-Brücke aus lässt sich die Schiffsparade stets besonders gut bewundern. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Nach der großen Parade Ende April benötigen die Kanaltour-Fans ein wenig Geduld, bis sie wieder von Oberhausen aus an Bord gehen können. Die regulären Linien-Fahrten der Weißen Flotte laufen in der Zeit vom 10. Juni bis 3. Oktober. Fast vier Monate lang gibt es, jeweils mittwochs und samstags, die schöne Gelegenheit, den Rhein-Herne-Kanal auf dem Abschnitt zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen mal in aller Ruhe zu erkunden. Vorbei geht es zum Beispiel am großen Essener Stadthafen oder auch am Stadthafen Gelsenkirchen bis zum Nordsternpark, wo in den 1990er Jahren die Bundesgartenschau stattfand. Für diese regulären Kanaltouren zahlen die Passagiere 14 Euro (Erwachsene) und sieben Euro (Kinder). Die Familienkarte kostet 29 Euro. Zusteigen kann man ab Marina Oberhausen oder ab Kaisergarten.

Oberhausen Neu im Fahrplan: Ja-Wort an Bord In Oberhausen finden ab 2020 erstmalig auch standesamtliche Hochzeiten auf den Schiffen statt. Neben den Linienfahrten bietet die Weiße Flotte zahlreiche Event- und Tagesfahrten auf dem Rhein-Herne-Kanal an. Das gesamte Programm ist auf www.kanalschiff.de zu finden.

2020 feiert die Weiße Flotte ein kleines, rundes Jubiläum, denn seit 10 Jahren gibt es das Schiffstourangebot auf dem Kanal. Damals gab die Kulturhauptstadt 2010 die entscheidende Initialzündung. „Ich glaube nicht, dass es die Linienschifffahrt auf dem Rhein-Herne-Kanal auch ohne die Kulturhauptstadt gegeben hätte“, sagt Franz-Josef Ewers, Geschäftsführer der Weißen Flotte Baldeney. Er ist sich im Rückblick sicher: „Wir hätten keinen Anlass und auch nicht genügend Mut gehabt, die drei Städte Oberhausen, Essen und Gelsenkirchen im regelmäßigen Ausflugsverkehr miteinander zu verbinden.“ Positiv habe sich bei der Fortführung des Liniendienstes das Projekt „Kulturkanal“ ausgewirkt, das nach dem Jahr 2010 vom Regionalverband Ruhrgebiet (RVR) weitergeführt worden sei. Seit 2014 gibt es deshalb nun auch die jährliche Schiffsparade Ende April, an der sich die Weiße Flotte mit drei Schiffen beteiligt.

Tolle Zusammenarbeit

Der Sprecher der Weißen Flotte, Aleksander Farkas, lobt im Gespräch mit unserer Zeitung die aus seiner Sicht hervorragende Zusammenarbeit mit der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT). Bei der OWT im Centro oder am Willy-Brandt-Platz kann man übrigens ebenfalls die Tickets für die Weiße Flotte erwerben.

Für all jene Oberhausener, die sich mal ganz weit nach Osten vorwagen wollen, gibt es übrigens seit 2019 ein neues, ergänzendes Tour-Angebot: Die Weiße Flotte startet vom 14. Juni bis 27. September vom neuen Stadtquartier in Gelsenkirchen-Bismarck und von der Künstlerzeche „Unser Fritz“ in Herne zu eineinhalbstündigen Kanalrundfahrten.