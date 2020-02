Oberhausen: AfD kritisiert Förderung von Arbeitslosenzentren

In diesem Gebäude nahe der Sterkrader Innenstadt an der Hospitalstraße 1/Ecke Tirpitzstraße, berät und hilft das Arbeitslosenzentrum Kontakt den Arbeitslosen.

Oberhausen. Die Oberhausener AfD warnt davor, Steuergelder für Arbeitslosenzentren auszugeben – und wirft Grünen wie SPD Soziallobbyismus vor.

Der Oberhausener AfD-Kreisverband hält im Unterschied zu allen Politikern im Stadtrat wenig davon, die beiden Arbeitslosenzentren in Sterkrade (Kontakt) und in Alt-Oberhausen (Ruhrwerkstatt) mit Steuergeldern auszustatten.

In einer Stellungnahme äußert die Partei Verständnis für die Absicht der schwarz-gelben Landesregierung, den Arbeitslosenzentren die Gelder zu streichen und dafür nur noch ausschließlich die Erwerbslosenberatungsstelle des Vereins Starthilfe im Zentrum Altenberg zu unterstützen. „Die Umlagerung von Aufgabenbereichen in die Erwerbslosenberatungsstellen ist mutmaßlich Indiz für erkannte kostenintensive Doppelstrukturen, auch der Effizienz geschuldet“, schreibt AfD-Sprecher Wolfgang Kempkes in einer Pressemitteilung. „Die privaten Träger müssen sich den Fragen einer ehrlichen Kosten/Nutzen-Analyse selbstkritisch stellen, denn letztendlich kommen hier Steuergelder der Bürger zum Einsatz.“

Dagegen hatte der Rat der Stadt Oberhausen einstimmig einer Resolution zugestimmt, die die schwarz-gelbe Landesregierung auffordert, Arbeitslosenzentren dauerhaft zu finanzieren – und ihre Zuschüsse anzuheben. Denn die Erwerbslosenberatungsstelle sei finanziell und personell so schlecht ausgestattet, dass sie nicht in der Lage sei, die Angebote der beiden Oberhausener Arbeitslosenzentren aufzufangen.

Den von den Grünen und der SPD initiierten Vorstoß zur Resolution hält die AfD dagegen für reinen Kommunalwahlkampf. „Es sind durchschaubare Versuche, mit undurchdachten Forderungen zur Finanzierung von Arbeitslosenzentren insbesondere bei Betroffenen zu punkten. Es ist zu beachten, dass neben den arbeitslosen Oberhausener Bürgern, denen selbstverständlich eine Unterstützung zusteht, auch die in den Zentren tätige links-grüne Klientel hier besonders motiviert werden soll“, schreibt Kempkes. Das Vorgehen von SPD und Grünen sei „Netzwerkpolitik des Soziallobbyismus“.