Oberhausen: Ärzte impfen an Adventssamstagen gegen Corona

Oberhausen. An den vier Adventssamstagen öffnen Oberhausener Arztpraxen für die Corona-Impfung. Hier eine Übersicht über Adressen und Kontaktmöglichkeiten.

Um möglichst viele Menschen in Oberhausen möglichst schnell mit einer ersten, zweiten oder dritten Corona-Impfung gegen schlimme Auswirkungen einer Infektion zu schützen, legen Oberhausener Ärztinnen und Ärzte Sonderschichten ein. An den vier Adventssamstagen öffnen sie ihre Praxen und bieten eine Impfung an. Dies ist ein Zusatzangebot neben den üblichen Sprechzeiten in den Praxen.

Oberhausens Krisenstabsleiter Michael Jehn begrüßt diesen Einsatz und dankt den teilnehmenden Ärztinnen, Ärzten und dem Praxispersonal ausdrücklich: „Ich finde diese Aktion richtig und wichtig und bedanke mich herzlich bei allen, die an diesen Tagen im Einsatz sind. Denn jedes zusätzliche Impfangebot ist sehr hilfreich bei der Bekämpfung der Pandemie.“

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Oberhausen, Dr. Stephan Becker, erklärt: „Wir haben die Chance, gesundheitlichen Schaden von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern fernzuhalten oder zu verringern. Das ist eine zutiefst ärztliche Aufgabe, der wir – jeder/jede nach seinen/ihren Kräften und Möglichkeiten – nachkommen wollen.“ Ganz besonders freue sich die Ärzteschaft auf Personen, die sich erstmalig gegen Corona impfen lassen. Aber auch Personen zur Zweit- und Auffrischungsimpfung seien selbstverständlich willkommen.

Unklar ist derzeit, ob Impfwillige einen Termin benötigen oder „auf gut Glück“ die Praxen aufsuchen können. Aus dem Rathaus kommt auf Nachfrage der Rat: Am besten vorher anrufen und sich erkundigen.

Termine und teilnehmende Praxen

Folgende Ärztinnen und Ärzten beteiligen sich an der Aktion. Nähere Informationen, Adressen, Termine und Kontaktmöglichkeiten stehen auch auf der Internetseite www.oberhausen.de/impfen.

Samstag, 27. November:

Dr. Nagels: Hermann-Albertz-Straße 61. 9-16 Uhr. 0208-645688

Dr. Stepke/Dr. Tiemann: Concordiastraße 32. 11-16 Uhr. 0208-24499

Dr. Becker/Griesau/Kulpa: Bottroper Straße 244. 9-12 Uhr. 0208-890930

Dr. Jusuf: Dudelerstraße 21. 10-12 Uhr. 0208-685507

Samstag, 4. Dezember:

Dr. Nagels: Hermann-Albertz-Straße 61. 9-16 Uhr. 0208-645688

Dr. Denzel: Mülheimer Straße 247. 9-12 Uhr. 0208-23634

Dr. Müller: Marktstraße 50. 9-15 Uhr. 0208-800273

Dr. Herden: Mülheimer Straße 247. 10-14 Uhr. 0208-209197

Frank Guyenz: Goebenstraße 47. 8-12 Uhr. 0208 801161

Dr. Becker/Griesau/Kulpa: Bottroper Straße 244. 10-13 Uhr. 0208-890930

Dr. Grünwald/Dr. Veelken: Bottroper Straße 196. 8-12 Uhr. 0208-890718

Dr. Golsong/Dr. Kokorsch: Finanzstraße 8. 9-11 Uhr. 0208-667781

Dr. Jusuf: Dudelerstraße 21. 10-12 Uhr. 0208-685507

Dr. Grevenig/Dr. Ostermann: Dudelerstraße 22. 8-12 Uhr. 0208-688459

Samstag, 11. Dezember:

Dr. Nagels: Hermann-Albertz-Straße 61. 9-16: Uhr. 0208-645688

Dr. Müller: Marktstraße 50. 9-15 Uhr. 0208-800273

Dr. Herden: Mülheimer Straße 247. 10-14 Uhr. 0208-209197

Frank Guyenz: Goebenstraße 47. 8-12 Uhr. 0208-801161

Dr. Stepke/Dr. Tiemann: Concordiastraße 32. 11-16 Uhr. 0208-24499

Dr. Becker/Griesau/Kulpa: Bottroper Straße 244. 9-12 Uhr. 0208-890930

Dr. Grünwald/Dr. Veelken: Bottroper Straße 196. 8 -12 Uhr. 0208-890718

Dr. Pourhassan/Dr. Heim: Zur Post 4-6. 9-13 Uhr. 0208-62069994

Dr. Schmidt: Kantstraße 17. 9-12 Uhr. 0208-664542

Dr. Golsong/Dr. med. Kokorsch: Finanzstraße 8. 9-11 Uhr. 0208-667781

Frank Guyenz: Goebenstraße 47. 8-12 Uhr. 0208-801161

Dr. Grevenig/ Dr. Ostermann: Dudelerstraße 22. 8-12 Uhr. 0208-688459

Samstag, 18. Dezember

Dr. Nagels: Hermann-Albertz-Straße 61. 9-16 Uhr. 0208-645688

Frank Guyenz: Goebenstraße 47. 8-12 Uhr. 0208-801161

Dr. Becker/Griesau/Kulpa: Bottroper Straße 244. 9-12 Uhr. 0208-890930

Dr. Grünwald/Dr. Veelken: Bottroper Straße 196. 8-12 Uhr. 0208-890718

Dr. Baar/Düwel: Bahnhofstraße 64. 9-13 Uhr. 0208-633289

Dr. Golsong/Dr. Kokorsch: Finanzstraße 8. 9-11 Uhr. 0208-667781

Dr. Schmidt: Kantstraße 17. 9-12 Uhr. 0208-664542

Dr. Grevenig/Dr. Ostermann: Dudelerstraße 22. 8-12 Uhr. 0208-688459

