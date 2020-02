Oberhausen: 65.000 Narren feiern großen Kinderkarnevalszug

Oberhausen. Windig, aber trocken! Der Kinderkarnevalszug in Oberhausen-Osterfeld hat am Samstag Glück gehabt. Dabei feiert die Parade so groß wie nie.

Da staunen selbst alte Osterfelder! 65.000 Narren haben am Samstagnachmittag beim Kinderkarnevalszug in Oberhausen die Straßen des östlichen Stadtteils gesäumt. Seifenblasen fliegen durch die Luft und werden von einzelnen Böen weit in den Himmel getragen. Doch die vielen bunt kostümierten Kinder genießen echtes Narrenglück – Petrus hat ein Einsehen! Erst nach dem Finale prasselt der Regen. Bis zum Abend melden Polizei und Zugleitung keine größeren Zwischenfälle.

Die Karawane zieht weiter – der Kamelle-Jäger hat Durst. Die Tüten der Kinder am Wegesrand sind meist prall gefüllt. Nicht nur das gastgebende Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. zeigt sich gegenüber den jungen Untertanen großzügig. Schnapp doch eene mit! Besonders Waffeltafeln werden in bester Schrapp-Laune reihenweise einkassiert. Auch das Wurfmaterial im Karneva l geht mit der Zeit. Prinzenporträts und Vereinsembleme zieren die Verpackungen. Logo, so etwas bleibt länger hängen!

Karnevalswagen am laufenden Band – 90 Minuten lang

Kein Regen, nur Kamelle: Das Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. hatte beim Kinderkarnevalszug in Oberhausen-Osterfeld sichtlich Freude beim Wurf-Marathon. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Der gute Besuch hat sicher auch damit zu tun, dass die Wetterfrösche für den Karnevalszug am Tulpensonntag in der Innenstadt sehr mieses Wetter angesagt haben. Doch der Tross ist auch so beliebt, weil der Kinderzug längst zu einem äußerst erwachsenen Lindwurm angewachsen ist.

103 Wagen- und Fußgruppeneinheiten zählen die Karnevalskenner. So ausführlich zogen die Narren hier noch nie durch die Straßen. Das merken auch die jubelnden Jecken am Wegesrand. 90 Minuten – die länge eines Fußballspiels – dauert es, bis der Kinderkarnevalszug an einer Stelle vorbeigezogen ist. Volltreffer!

Der erste Bürger der Stadt, Oberbürgermeister Daniel Schranz, führt auf dem Wagen des Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval die Wagenkolonne hinter der Polizeikommandeurin Steffi I. sichtlich gut gelaunt an. Dann reihen sich auch viele kleinere Vereine aus dem Stadtteil ein. Die KG Blau-Gelb Rothebusch scheut keinen Vergleich mit großen Metropolen. „Rothebusch, so jeck wie Kölle“ steht auf dem Wagen. Ja, da samma dabei!

Dass keiner nass wird, liegt vielleicht auch an der Fußgruppe der KG Weiss-Grün Hoag, die als Schornsteinfeger verkleidet das Glückskleeblatt spazieren tragen. Ehemalige Bergleute dürfen sich dagegen bei der Karnevalsgesellschaft „Glück auf“ sehr heimisch fühlen. „Treue und Geborgenheit, findet der Kumpel auch in der Narrenzeit“ steht auf ihrem rollenden Zechenwagen. Lorbeeren für die Lore – und selbst der Steiger feiert eifrig mit.

Wagen über „Fridays for Future“ und Verkehr zum Centro

Bunte Kostüme am Wegesrand und in den Straßen. 103 Wagen und Gruppen machten beim Karnevalszug im Stadtteil Osterfeld mit – so viele wie nie zuvor. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Gesellschaftlich höchst aktuell baut die KG Blau-Gelb Vondern – lokal und global. Das Motto „Future nicht nur Freitag(s), alle machen mit“ greift die Umweltproteste der Schüler auf. Was so alles unter der Wasseroberfläche in den Weltmeeren an Unrat schwimmt, haben die Vonderner in einer närrischen Collage verpackt. Jecker Protest!

Auch vor der Haustür kann man spotten. Der Umbau der Osterfelder Unterführung auf der wichtigen Verkehrsachse zum Centro Oberhausen landet prompt auf dem Narrenwagen. Breiter soll der Tunnel werden, aber nicht höher. Mit festgeklemmten Lkw illustrieren die Vonderner in Styroporbildern das Problem.

Ein starkes politisches Zeichen setzt Stadtprinz Dirk I. (Loege) und die Senatorengemeinschaft „Die Bernhardiner“. Auf beiden Wagen prangt ein rollendes Statement gehen rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft. „Bunt statt braun“ steht auf den großen Plakaten, die gut sichtbar an den Karnevalswagen befestigt sind. Schon beim Sturm auf das Rathaus zur Weiberfastnacht hatten die Karnevalisten den Opfern des Anschlags von Hanau mit einer Schweigeminute gedacht.

Oberhausen Polizei spricht von einem ruhigen Zug Die Polizei spricht von einem ruhigen Verlauf beim Kinderkarnevalszug in Oberhausen-Osterfeld. Einen Jugendlichen mussten die Beamten nach einer Widerstandshandlung mit auf die Wache nehmen. Eine Anzeige wurde geschrieben. Die Straßen in Osterfeld konnten zügig wieder freigegeben werden. Die Narren traten beim ungemütlichen Wetter schneller als sonst den Heimweg an.

Wiederum sehr lokal blickt die Karnevalsgesellschaft Eisenheim Zick-Zack auf die Stadtfinanzen und ein ewiges Aufregerthema. „Parken in Oberhausen, ach wie toll, macht der Stadt die Kassen voll.“

Mancher Autobesitzer fühlt beim Zücken der Geldbörse wie auf einem anderen Stern. Vielleicht hat die 1. KG Königshardt deshalb eine Weltraum-Rakete auf ihren Karnevalswagen gebaut, der mit Graffitis kunstvoll gestaltet ist. Ein Jeck im Alien-Kostüm thront munter auf dem Narrenturm. Dieser Kinderkarnevalszug feiert manchmal auch völlig losgelöst, von der Erde...