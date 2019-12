Oberhausen: 25-Jähriger muss für über sechs Jahre in Haft

Wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Landgericht Duisburg einen 25-jährigen Marokkaner aus Oberhausen zu sechseinhalb Jahren Gefängnis. Am 17. März hatte der Angeklagte, der zuletzt in einer Asylbewerberunterkunft in Lirich lebte, im Oberhausener Rotlichtviertel einen Mann durch Stiche mit einer abgebrochenen Bierflasche und einem Messer verletzt und ihm die Uhr weggenommen.

Einträchtig mehrere Tage unterwegs

Das Schwurgericht ging am Ende des dreitägigen Verfahrens davon aus, dass die beiden Männer zunächst einträchtig mehrere Tage und Nächste gemeinsam unterwegs gewesen waren. Nach Angaben des Angeklagten waren Alkohol und Drogen konsumiert worden. Doch aus einem Grund, der nicht näher aufzuklären war, gab es am Mittag des Tattages Streit.

Acht Fleischwunden am Kopf

In dessen Verlauf, so die Überzeugung der Richter, habe der 25-Jährige zunächst zugeschlagen, dann zu einer Bierflasche gegriffen und zuletzt mit einem Messer zugestochen. Der Geschädigte, den der Angeklagte als seinen Freund bezeichnet hatte, erlitt acht Fleischwunden am Kopf, dem Brustkorb und den Armen. Am Ende der Auseinandersetzung hatte der 25-Jährige dem Geschädigten dann auch auch noch dessen Armbanduhr – eine billige Kopie einer teuren Markenuhr – abgenommen.

Möglichen Tod in Kauf genommen

Die Richter wollten nicht ausschließen, dass der Angeklagte den möglichen Tod des Zeugen zunächst billigend in Kauf genommen habe. Aber er habe, ohne erkennbaren äußeren Anlass, von seinem Opfer abgelassen, das zu diesem Zeitpunkt erkennbar nicht tödlich verletzt gewesen sei. Die Anklage war ursprünglich sogar von einem versuchten Raubmordversuch ausgegangen. Doch die 5. Große Strafkammer vermochte nicht zu erkennen, dass der 25-Jährige aus Habgier zustach. Vielmehr sei er am Ende der Auseinandersetzung auch noch auf die spontane Idee gekommen, dem Geschädigten die Uhr wegzunehmen.

Strafschärfend wirkte sich im Urteil aus, dass der Angeklagte nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. In den vergangenen vier Jahren hatte er sich unter mindestens 14 falschen Namen an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik aufgehalten.