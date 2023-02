Oberhausen: 2066 Erstklässler können kostenlos trainieren

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen hat wieder Sportgutscheine verteilt. Damit können die Kinder ein halbes Jahr gratis das Vereinsleben kennenlernen.

Die Stadt Oberhausen hat wieder Sportgutscheine an die Erstklässler verteilt. Damit haben die Grundschüler die Möglichkeit, ein halbes Jahr kostenlos eine Sportart in einem Verein kennenzulernen. Stellvertretend für 2066 Erstklässler im gesamten Stadtgebiet nahmen die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule die Gutscheine entgegen.

Mit der Aktion versucht die Stadt, die Kinder in Bewegung zu bringen. Der Gutschein kann bis zum 30. Juni 2023 eingelöst werden. Welche Vereine mitmachen, erfahren Kinder und Eltern in einer Broschüre, die in fünf Sprachen informiert (Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch, Albanisch). Eine Übersicht gibt es auch im Internet unter www.ssb-oberhausen/sportgutschein.

Familiendezernent Schmidt zieht positives Fazit

Im vergangenen Schuljahr wurde das Angebot ins Leben gerufen. Nach Angaben von Sport- und Familiendezernent Jürgen Schmidt fiel die Resonanz positiv aus. „Wir sind zuversichtlich, in diesem Jahr noch mehr Kinder dabei zu unterstützen, Sportlerinnen oder Sportler in den vielfältigen Angeboten unserer Oberhausener Vereine zu werden.“

