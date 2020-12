Oberhausen: 20 weitere Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Intensivstationen in Oberhausen sind zwar noch nicht am Limit, aber der Anstieg der Corona-Patienten, die in den örtlichen Krankenhäusern behandelt werden müssen, stellt Ärzte und Pflegekräfte vor große Herausforderungen.

Oberhausen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl erneut gestiegen: Weitere 20 Covid-Patienten in Oberhausen müssen jetzt im Krankenhaus behandelt werden.

Der Sprung ist gewaltig: Weitere 20 Covid-Patienten müssen seit gestern im Krankenhaus behandelt werden. 117 waren es noch am Montag, 7. Dezember, 137 dagegen bereits am Dienstag, 8. Dezember (Stand: 10 Uhr). Wie der Krisenstab der Stadt mitteilt, werden elf Erkrankte intensiv-medizinisch behandelt, sechs müssen beatmet werden.

Aufmerksam beobachtet die Stadt auch den weiteren Anstieg der Infektionsfälle an Schulen und Kindertageseinrichtungen. An der Landwehrschule hat sich ein Schüler infiziert, 18 Schüler befinden sich in Quarantäne. Die Schule an der Hagedornstraße meldet, dass sich eine pädagogische Fachkraft mit Corona infiziert hat. 25 Schüler und zwei pädagogische Fachkräfte befinden sich dort nun in Quarantäne. Auch an der Astrid-Lindgren-Schule hat sich eine pädagogische Fachkraft infiziert, das Gesundheitsamt hat auch für 28 Schüler eine Quarantäne angeordnet (die hier gemeldete Fachkraft ist ebenfalls an der Hagedornstraße tätig und mit der dort gemeldeten identisch). Am Hans Böckler-Berufskolleg hat sich ein Schüler infiziert, fünf Schüler wurden in Quarantäne geschickt.

Weitere Corona-Fälle auch an den Kindertageseinrichtungen

Weitere Fälle gibt es aber auch an folgenden Kitas: KTE Holten: eine infizierte pädagogische Fachkraft, 39 Kinder und vier Fachkräfte in Quarantäne; KTE Heilig Geist: eine Fachkraft infiziert, 15 Kinder und zwei Fachkräfte in Quarantäne; KTE Die Arche: eine Fachkraft infiziert, 18 Kinder und drei Fachkräfte in Quarantäne.

Aktuell befinden sich damit 212 (166) Schülerinnen und Schüler sowie sechs (vier) pädagogische Fachkräfte in Quarantäne. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen hat sich die Anzahl von 78 infizierten Kindern innerhalb eines Tages auf heute 131 nahezu verdoppelt. Bei den Kita-Fachkräften stieg die Fallzahl um sieben weitere auf jetzt 18.

Insgesamt sind 571 Oberhausener mit dem Coronavirus infiziert, einen Tag zuvor waren es 552. 2826 (2767) sind bereits wieder genesen. Die Korrektur eines Totenscheines führte dazu, dass die Stadt auch die Zahl für die Todesfälle von 48 auf 47 korrigieren musste. 1107 (1095) Oberhausener befinden sich in Quarantäne. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle kletterte auf 3444 (3367). Damit stieg auch die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen auf 184,6 (172,2). In Oberhausen wurden bislang 56.957 (56.868) Tests durchgeführt, weitere 226 sind für heute vorgesehen. Die Zahlen in den Klammern geben jeweils die Fallzahlen des Vortages an.