Oberhausen. Drei Männer haben einen 20-Jährigen in Alstaden überfallen und mit einer Pistole bedroht – die aber möglicherweise nicht echt war.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: 20-Jähriger ist in Alstaden überfallen worden

Ein junger Mann (20) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Ecke Roonstraße/Schmiedstraße in Alstaden überfallen worden. Dies teilte die Polizei am Montagvormittag mit.

Der Überfall ereignete sich gegen ein Uhr in der Nacht: Drei männliche Personen bedrohten laut Polizeiangaben den jungen Mann an der Roonstraße mit einer silbernen Handfeuerwaffe, die möglicherweise nicht echt war, und forderten seine Sachen.

Opfer konnte sich losreißen

Der 20-Jährige weigerte sich und riss sich los. Dabei büßte er seine Jacke ein, in der sich ein Handy befand. Zwei der unbekannten Täter flüchteten in Richtung Bebelstraße, einer vermutlich in Richtung Stadt. Ein Autofahrer hielt an und verständigte die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise und gibt folgende Täterbeschreibung heraus: männlich, südländisches Aussehen, dunkle Kleidung, Alter zwischen 15 und 16 Jahre, eine Person mit Vollbart, Kapuzenpullover, Käppi, eine Person dickere Statur, eine Person mit auffallend kleiner Körpergröße. Die kleine Person und die Person mit dem Vollbart seien in Richtung Bebelstraße geflüchtet. Der andere Mann vermutlich in die entgegengesetzte Richtung.

Zeugen können sich beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen melden unter 0208 826-0 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.