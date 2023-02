Oberhausen: 20-Jähriger droht nach Disco-Besuch mit Messer

Oberhausen. Die Security einer Oberhausener Diskothek hat am Wochenende einen betrunkenen Mann rausgeschmissen. Danach eskalierte die Situation.

Ein betrunkener Mann hat am Wochenende nach einem Disko-Besuch in Oberhausen mit einem Messer gedroht.

Der 20-Jährige hatte zuvor das „Steffys“ in der Nähe des Centros besucht. Nach Unstimmigkeiten in der Diskothek setzte ihn das Security-Personal am Samstagmorgen vor die Tür. Danach soll der 20-Jährige laut Zeugenaussagen ein Messer hervorgeholt und damit gedroht haben, jemanden zu verletzen. Die herbeigerufene Polizei überwältigte den Mann. Ein Messer wurde in unmittelbarer Nähe gefunden.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und nach der Ausnüchterung am nächsten Morgen entlassen. Es wurde Anzeige erstattet.

Erst kürzlich hatte es im Bereich „Im Lipperfeld“ eine Auseinandersetzung gegeben, bei der ein 28-jähriger Bochumer schwer verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger aus Dortmund wurde festgenommen. Ob bei dem Streit in der Turbinenhalle ein Messer zum Einsatz kam, ist noch ungeklärt.

