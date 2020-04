Oberhausen: 18-Jährige rasen mit Autos über Concordiastraße

Oberhausen. Drei 18-Jährige aus Duisburg und Oberhausen haben sich am Donnerstag ein Autorennen geliefert. Die Polizei fuhr mit – und griff dann durch.

Autorennen auf der Concordiastraße? Nicht mit der Polizei Oberhausen. Sie hat am Donnerstagabend drei risikofreudige Raser im pubertären Alter ausgebremst, die mit ihren BMWs auf der ganzen Fahrbahnbreite Gas gegeben hatten. Im Ziel kassierten die Beamten Führerscheine, Fahrzeugschlüssel und Handys.

An Szenen aus dem Computer-Spiel „Need for Speed“ erinnerte, was sich kurz vor Mitternacht an der Kreuzung Concordiastraße/Duisburger Straße abspielte. Mit heulenden Motoren und quietschenden Reifen rasten drei 18-Jährige aus Duisburg und Oberhausen nach Angaben der Polizei los, um sich in Richtung Bero-Center ein Rennen mit mehreren Fahrstreifenwechseln über die gesamte Breite zu liefern.

18-Jährige aus Duisburg und Oberhausen drehen Extrarunde vor Gericht

Was im Adrenalin- und Geschwindigkeitsrausch unterging: Ein vierter BMW war Teilnehmer der Vollgas-Veranstaltung – allerdings nicht zum Spaß, sondern mit Blaulicht und Martinshorn. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Bero-Center gab es deshalb ein böses Erwachen für das Trio. Die Polizei zog Führerscheine, Fahrzeugschlüssel und Handys ein, dazu müssen sich die jungen Männer bald wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Autorennen vor Gericht verantworten.