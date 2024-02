Am Hauptbahnhof Oberhausen ist am Wochenende ein 17-jähriger Basketballspieler aus der Ukraine gestorben. Er spielte für einen Verein aus Düsseldorf. Der Verein spricht von einer Gewalttat.

Am Hauptbahnhof Gewalttat in Oberhausen: 17-jähriger Ukrainer gestorben

Oberhausen Am Samstagabend (10. Februar) ist ein 17-Jähriger am Hauptbahnhof gestorben. Sein Basketball-Verein aus Düsseldorf schreibt von einer Gewalttat.

Die Polizei ermittelt nach dem Tod eines 17-Jährigen am Samstagabend, 10. Februar, am Oberhausener Hauptbahnhof. Die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei in Essen am Montag. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft bemühe sich die Polizei um Freigabe weiterer Informationen. Die Polizei bestätigte, dass es sich bei dem Toten um einen Ukrainer handelt. Ein Tötungsdelikt bestätigte sie zunächst nicht.

Der Basketballverband in der ukrainischen Hauptstadt Kiew teilte mit, der 17-jährige Junioren-Basketballer sei erstochen worden - und das angeblich, weil er Ukrainer war. Ein weiterer Ukrainer sei verletzt worden.

Düsseldorfer Basketballklub schreibt von Gewalttat

Bei dem Opfer handelt es sich um Volodymyr Yermakov. Er spielte für den Basketballverein Art Giants Düsseldorf. Der Verein machte am Montagmorgen den Tod des 17-Jährigen öffentlich und schrieb im sozialen Netzwerk Facebook, dass der Nachwuchsspieler „einer Gewalttat zum Opfer“ fiel. Bei dem zweiten, verletzten Spieler handelt es sich um seinen Teamkollegen Artem Kozachenko. Dieser soll den Angriff überlebt haben und sich derzeit im Krankenhaus befinden.

Volodymyr Yermakov spielte in der U19-Bundesliga und wurde für die U18-Nationalmannschaft nominiert. Wie sein Klub schreibt, flüchtete er vor dem Krieg in der Ukraine. Seit Juli 2023 war er in Düsseldorf. Dort hatte er seine Heimat gefunden. Sein Klub trauert: „Es geschehen Ereignisse, die manchmal einfach nicht zu begreifen oder in Worte zu fassen sind“. Der Nachwuchsspieler „war bei Trainern, Mitspielern und Freunden sehr beliebt. In Erinnerung bleibt ein junger Mensch, dessen Alltag durch pure Lebensfreude und sportlichen Ehrgeiz geprägt war“, so der Düsseldorfer Klub.

Am Sonntagmittag, 11. Februar, hätte die Düsseldorfer Jugendmannschaft zu einem Heimspiel gegen die Dresden Titans antreten müssen. Das Spiel wurde offenbar abgesagt. Auf der Homepage der Liga fehlt das Ergebnis. (mit dpa)

