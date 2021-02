Oberhausen: 1,6 Millionen Euro Corona-Hilfen zu vergeben

Die Friedenssäule auf dem Oberhausener Altmarkt gegenüber der Herz-Jesu-Kirche leuchtete bei „Night of Light 2020 " rot. Bei dieser Aktion am 22. Juni 2020 machte die Corona-gebeutelte Veranstaltungsbranche bundesweit auf sich aufmerksam.

Oberhausen. Oberhausen steuert nochmals nach: 1,6 Millionen Euro für Kultur, Sport und Tourismus als Corona-Hilfe sind übrig. Anträge sind weiterhin möglich.

Besonders stark durch die Corona-Krise gebeutelte Oberhausener Selbstständige, Vereine und Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit und Tourismus können nun bis zum 30. April 2021 einen Antrag auf Gelder des städtischen Sofortprogramms „Corona-Sonderförderung“ stellen.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen Newsletter +++

Diese Verlängerung der Antragsfrist, die ursprünglich Ende November 2020 und dann Ende Februar 2021 ablaufen sollte, hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Montag anstelle des Stadtrates einstimmig beschlossen. Im Fördertopf befinden sich nach Angaben der Stadt derzeit noch knapp 1,6 Millionen Euro.

Bislang wurden für die vier unterschiedlichen Fördermöglichkeiten (Eigenanteil, Notfallfonds, Härtefallfonds und Projekte) 31 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 403.200 Euro genehmigt (Stand 15. Januar 2021).

Corona-Hilfen: Oberhausen vereinfacht die Regeln

Die hoch verschuldete Kommune will mit ihrem eigenen Corona-Fonds in Gesamthöhe von zwei Millionen Euro versuchen, die für die Lebensqualität in einer Stadt wichtigen Strukturen aus den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit und Tourismus zu erhalten Denn trotz der umfangreichen Corona-Hilfsprogramme von Bund und Land stehen nach Beobachtung der Stadtspitze und der Ratspolitiker viele Unternehmen, Vereine und Selbstständige vor existenziellen Herausforderungen – auch weil bei zahlreichen Oberhausener Akteuren die Förderungsbedingungen des Bundes und des Landes nicht greifen.

Schon kurze Zeit nach Zustimmung des Stadtrates zu dem Oberhausener Zwei-Millionen-Euro-Förderprogramm Mitte September 2020 stellte sich allerdings heraus, dass auch die Oberhausener Antragsregeln nicht zum Bedarf der Künstler und Solo-Selbstständigen passten: Es wurden nur wenige Anträge gestellt. Die Regeln wurden deshalb bereits im November gelockert und vereinfacht.

Nähere Informationen zur Antragstellung für das Geld auf den Internetseiten der Stadt Oberhausen: https://serviceportal.oberhausen.de/.