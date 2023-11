Oberbürgermeister Daniel Schranz stellt sich Bürgerfragen

Oberhausen. Jeder kann kommen und Fragen stellen: Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz lädt ins Bistro Jederman in Osterfeld zum Gespräch ein.

Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) lädt wieder zum Gespräch ein. In der Reihe „Auf ein Wort mit Daniel Schranz“ macht das Stadtoberhaupt am Dienstag, 21. November, Halt in Osterfeld. Jeder und jede Interessierte ist ab 18.30 Uhr herzlich willkommen im Bistro Jederman, direkt am Osterfelder Marktplatz.

Was funktioniert gut in Osterfeld – und was könnte noch besser laufen? „Oberbürgermeister Schranz möchte genau wissen, was sich seit dem letzten Bürgerdialog im Jahr 2020 verändert hat und freut sich auf den Austausch mit den Menschen in Osterfeld“, heißt es in der Einladung aus dem Rathaus. „Die Hinweise und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sind für uns sehr wertvoll, denn sie helfen uns, die Stadt besser zu machen“, wird Schranz darin zitiert.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen spontan stellen, aber auch vorab per E-Mail an buergerbeteiligung@oberhausen.de senden oder anrufen: 0208 8252285. Weitere Infos auf www.oberhausen.de/dialogtour.

