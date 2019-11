Die NRZ-Wunschbaumaktion startet am 27. November in Oberhausen.

Oberhausen. Viele Familien in Oberhausen haben so wenig Geld, dass die Kinder nichts zu Weihnachten bekommen. Eine fünffache Mutter schildert ihre Lage.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

NRZ-Wunschbaumaktion lässt Weihnachtswünsche wahr werden

„Wir fangen im Januar an, jeden Monat ein paar Euro zur Seite zu legen, damit wir allen Kindern ein Weihnachtsgeschenk machen können“, erzählt Martina Wolf (Name von der Redaktion geändert). Das sei ihr für ihre fünf Kinder, die zwischen 17 und drei Jahre sind, ganz wichtig. „Wir sind religiös, gehen in die Kirche und da gehört nach dem Weihnachtsgottesdienst auch ein Geschenk dazu.“ Einfach sei das nicht. „Das Geld fehlt dann an anderer Stelle“, sagt die Oberhausenerin.

Umso mehr freut sich die 34-Jährige über die Wunschbaumaktion der NRZ, bei der auch ihre Kinder einen Geschenkwunsch aufgeschrieben haben. Besonders begeistert seien die Kleinen über die persönlichen Karten. „Die Menschen schreiben so schöne Weihnachtsgrüße, da waren wir im vergangenen Jahr sehr gerührt“, sagt sie. Sie merke, dass die Spender die Geschenke mit viel Liebe und Mühe aussuchen und einpacken. „Dafür sind wir den Menschen sehr dankbar.“

Für die Situation ihrer Familie findet die 34-Jährige ebenso deutliche Worte. „Es ist immer zu wenig Geld da, wir sind arm.“ Vier ihrer fünf Kinder haben unterschiedliche körperliche oder geistige Behinderungen. Wolf kann derzeit nicht arbeiten, weil die Betreuung der Kinder und die zahlreichen Arzt- und Therapietermine mit ihnen sehr zeitintensiv sind. Sie machte nach dem Fachabitur eine Ausbildung. „Ich habe, solange es ging, immer gearbeitet, derzeit ist es aber einfach nicht zu schaffen“, erzählt Wolf.

Die Armut trifft die Familie in allen Bereichen

Die Kinder wünschen sich meist Spielsachen oder Bücher. Foto: Mara Tröger

Ihr Mann, der Vollzeit als Krankenpfleger gearbeitet hat, hat vor einigen Monaten seinen Job verloren und bisher nichts Neues gefunden. So lebt die Familie derzeit von Hartz IV. „Für ein Kind bekommen wir seit Kurzem Pflegegeld“, erzählt sie. Für die anderen drei seien die Anträge in Bearbeitung.

Dabei helfen ihr die Sozialberater der Caritas. „Oft weiß ich gar nicht, welche Anträge und Hilfen es gibt und welche die richtigen sind, da bin ich für die Unterstützung dankbar“, sagt die 34-Jährige. Die Caritas habe ihr mittlerweile in vielen Situationen geholfen.

Die Armut, erzählt sie, treffe die Familie bei den monatlichen Ausgaben wie Strom, Versicherungen und Auto. Ganz besonders aber bei Kleidung und allen schulischen Ausgaben. „Klassenfahrten, Schulmaterial, Klassenkasse, Kakao und vieles mehr kosten jeden Monat jede Menge Geld“, zählt sie auf. Und sie will bei diesen wichtigen Dingen auch nicht sparen.

„Sie sollen nicht merken, dass wir arm sind.“

Zwar gebe es auch dafür Unterstützung, die reiche aber leider nicht aus. „Und ich schäme mich, immer bei Verwandten und anderen Stellen um Hilfe bitten zu müssen.“ Sie bemühe sich, dass ihre Kinder nicht mitbekommen, wie knapp das Geld immer ist. „Sie sollen nicht merken, dass wir arm sind“, erklärt Wolf. „Ich lege bei ihnen großen Wert auf vernünftige Mahlzeiten, anständige Kleidung und dass sie in der Schule gut mitkommen.“

Ein Besuch im Zoo, Kino oder Museum sei für sie aber trotz aller Bemühungen nur ganz selten möglich. „Es tut mir leid, dass ich ihnen im Moment nicht mehr bieten kann“, sagt die Oberhausenerin. Und Wolf und ihr Mann bleiben ohnehin meist auf der Strecke. „Natürlich leidet die Lebensqualität, wenn es finanziell immer so eng ist“, schildert sie. Sie hofft, dass ihr Mann schnell wieder eine neue Stelle findet und auch das Pflegegeld für die Kinder bald kommt.

Wunschzettel ab 27. November abzuholen

Damit auch Kinder und Jugendliche, die schon das ganze Jahr zurückstecken müssen, zum Christfest einen kleinen Wunsch erfüllt bekommen, starten wir erneut unsere Wunschbaumaktion. Die Caritas bürgt als unser langjähriger Kooperationspartner dafür, dass wirklich bedürftige Kinder profitieren. Die Sozialberater kennen die Familien, die aus unterschiedlichsten Gründen mehr als „knapp bei Kasse“ sind: Häufig sind Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Trennung die Hintergründe.

Ab Mittwoch, 27. November, können die 50 Wunschzettel (als Obergrenze haben wir einen Wert von rund 25 Euro angegeben) montags bis freitags zwischen 10 und 18.30 Uhr vom Baum in der Buchhandlung Blohm, Elsässer Straße 33, Oberhausen, gepflückt werden. Samstags ist das zwischen 10 und 14 Uhr möglich. Dort sollten die weihnachtlich verpackten Geschenke dann auch bis Samstag, 14. Dezember, wieder abgegeben werden. Bitte kleben Sie die Wunschzettel aufs Paket, damit die Geschenke richtig ankommen.