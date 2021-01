Vereine NRW will Vereine mit 50 Millionen Euro unterstützen

Oberhausen Oberhausens CDU-Landtagsabgeordneter Wilhelm Hausmann wirbt für das Förderprogramm des Ministeriums für Heimat und Kommunales.

Vereine und Verbände sollen erneut von einem Förderprogramm der NRW-Landesregierung profitieren. Ursprünglich war dieses Programm im Oktober 2020 ausgelaufen. Doch nun hat das Ministerium für Heimat und Kommunales den Topf um 50 Millionen Euro aufgestockt und das Programm bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Darauf weist der Oberhausener CDU-Landtagsabgeordnete Wilhelm Hausmann hin.

„Dies ist eine gute Nachricht für viele Vereine und Verbände, die durch Corona unverschuldet in Bedrängnis gekommen sind“, sagt Hausmann. „In NRW engagieren sich Millionen Menschen unentgeltlich für unser Gemeinwohl und der Großteil des freiwilligen Engagements findet im Ehrenamt vor Ort statt. Also auch bei uns im Stadtteil oder in der Nachbarschaft. Dies kann man gar nicht genug würdigen.“

Viele Vereine seien in Bedrängnis geraten, weil Feste oder Feiern abgesagt werden mussten, deren Einnahmen man dringend etwa für Mieten oder Fixkosten gebraucht hätte. Auch Vereine ohne formale Anerkennung der Gemeinnützigkeit hätten nun die Möglichkeit, Fördergelder zu erhalten, wenn diese in ihrer Satzung die Förderung des Brauchtums oder der Heimatpflege und Heimatkunde als Vereinszweck verankert haben.

