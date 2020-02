NRW-Statistiker befragen 180 Oberhausener Haushalte intensiv

Oberhausen. Jetzt schreiben Statistiker zufällig ausgewählte Familien und Singles an – um sie zu befragen. Die Teilnahme ist Pflicht – ein Zwangsgeld droht.

Wie ist die Bildungs- und Arbeitssituation der Bevölkerung? Wie viele Familien mit Kindern gibt es in NRW? Zur Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen, müssen in diesem Jahr 180 Oberhausener Haushalte an der sogenannten kleinen Volksbefragung, dem Mikrozensus, teilnehmen.

Im Februar sind es 16 zufällig ausgewählte Haushalte und im März 19 – und in den anderen Monaten des Jahres folgen weitere Haushalte in ähnlicher Größenordnung. Dahinter steckt der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), der als Statistisches Landesamt jährlich rund 80.000 Haushalte in ganz NRW befragt. Die Ergebnisse sind Basis für politische und wirtschaftliche Entscheidungen – und damit eine wertvolle Hilfe für Politiker und staatliche Bedienstete.

Auch intime Fragen müssen beantwortet werden

Die Befragungen der Haushalte sind gleichmäßig auf alle Wochen des Jahres verteilt. Abgefragt werden beispielsweise persönliche Merkmale wie Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch und Erwerbstätigkeit. Die Interviewer bringen rund 200 Fragen auf 60 Seiten mit. Verraten dürfen sie nichts: Die Interviewer sind aus Datenschutzgründen zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Denn auch vor intimen Fragen schrecken sie nicht zurück: Es wird sich nach gleichgeschlechtlichen Partnern oder auch nach dem Haushaltseinkommen erkundigt.

Fragebogen kann erstmals online ausgefüllt werden

Für den Großteil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Wer keinen Interviewer ins Haus lassen will, darf den Fragebogen entweder auf Papier oder dieses Jahr erstmalig auch online beantworten. Sollte man sich komplett verweigern, so darf der Staat sogar ein Strafgeld verhängen – von bis zu 400 Euro verhängen.