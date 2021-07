NRW-Preis: Oberhausen bewirbt sich mit Bewegungspark Borbeck

Oberhausen. Der Bewegungs- und Begegnungspark im Stadtteil Oberhausen-Borbeck stellt sich dem Bürgervotum: Ist das neu gestaltete Areal preiswürdig?

Die Städtebauförderung feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Bauministerium des Landes Nordrhein-Westfalen rückt die Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb in den Blick und fragt: „Wo stehen die schönsten Projekte in NRW?“ Auch die Stadt Oberhausen nimmt an dem Wettbewerb teil.

Oberhausen ist mit dem Bewegungs- und Begegnungspark im Stadtteil Borbeck in dem Wettbewerb präsent. Ab sofort haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, auf der Internetseite des Ministeriums über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen.

Mit Kunstrasen für Spiel und Spaß – das Borbecker Sportgelände. Foto: Stadt OB / PM

Der generationenübergreifende Bewegungs- und Begegnungspark verfügt unter anderem über zwei Kunstrasenplätze, Spielgeräte für Kinder, einen Beachvolleyballplatz, einen Bewegungsparcour sowie eine Rollatoren-Übungsstrecke.

Bürgerinnen und Bürger können nun bis zum 26. Juli abstimmen und ihren Favoriten aus fast 100 Bewerberstädten in NRW wählen. Bis zu diesem Termin ist das Online-Voting freigeschaltet. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat eine Stimme.

Mit Fotokalender

Die zwölf Projekte mit den meisten Stimmen werden zu einem Fotokalender für das Jahr 2022 gestaltet. Auf die drei bestplatzierten Kommunen wartet darüber hinaus jeweils ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Die Preisträger werden nach der Online-Abstimmung über die Accounts des Ministeriums in den Sozialen Medien bekannt gegeben. Dort wird die Aktion unter dem Hashtag #NRWStädteWOW begleitet.

