Oberhausen. Die Nordwestbahn verlängert die Zuglinie RE 44 von Oberhausen bis nach Moers.

Nordwestbahn fährt ab Montag von Oberhausen nach Moers

Der Regionalexpress RE 44 fährt eher als geplant von Oberhausen auch nach Moers. Das hat das Nahverkehrsunternehmen Nordwestbahn GmbH mitgeteilt.

Bereits ab nächsten Montag, 3. Februar 2020, wird die Linie RE 44 (früher RB 44) von Bottrop über Oberhausen nach Moers gelenkt. Die Linie verkehrt bislang nur auf der Strecke Bottrop Hbf und Oberhausen Hbf. Anders als ursprünglich geplant, kann die Nordwestbahn bereits ab Montag über Duisburg nach Moers fahren – von montags bis freitags. Am Wochenende fährt die Linie von Oberhausen nur weiter bis Duisburg.

Die Expresslinie RE 44 hält zwischen Moers und Bottrop an den Bahnhöfen in Moers, Rheinhausen, Duisburg Hbf, Oberhausen Hbf, Oberhausen-Osterfeld Süd, Bottrop-Vonderort und Bottrop Hbf zum Ein- und Ausstieg. Die Linie RE 44 ist 33 Kilometer lang und wird in 38 Minuten zurückgelegt.

Im Stundentakt mit der RE 44 zwischen Moers und Bottrop

„Im Auftrag des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) schaffen wir damit eine attraktive Angebotserweiterung in der Region“, urteilt Ulrich Ehrhardt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Nordwestbahn GmbH. Montags bis freitags fährt die RE 44 im Stundentakt zwischen Moers und Bottrop. Von Moers bis Duisburg verläuft die RE 44 parallel zur Streckenführung der RB 31. Dadurch ist es nach Angaben des Unternehmens möglich, den Fahrgästen entlang der beiden Linien eine verdichtete Taktfrequenz mit mehr Zugverbindungen anzubieten.

Die Nordwestbahn weist allerdings daraufhin, dass auf der Linie RE 44 übergangsweise nicht nur die bekannten blau-weißen Triebwagen der Nordwestbahn, sondern zusätzlich auch Fahrzeuge in einem anderen Design und in anderer Ausstattung im Einsatz sind. Das ist nach der Information des Unternehmens notwendig, um den Fahrgästen schon jetzt die Streckenerweiterung der Linie RE 44 anbieten zu können.