Rieselt zum Nikolausmarkt in Oberhausen-Schmachtendorf sogar etwas Schnee - wie hier im Jahr 2017? Die Hüttenwelt öffnet von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, mit viel Programm.

Nikolausmarkt Nikolausmarkt in Oberhausen: Wintereis und Sonntagsverkauf

Oberhausen. Der Nikolausmarkt lockt drei Tage lang nach Oberhausen-Schmachtendorf. Schmalhaus serviert sein Wintereis. Die Geschäfte öffnen auch am Sonntag.

Kein klassischer Weihnachtsmarkt - und trotzdem in der Vorweihnachtszeit in Oberhausen nicht mehr wegzudenken: Der Schmachtendorfer Nikolausmarkt öffnet zwischen Freitag, 8. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, seine stimmungsvollen Hütten im Kern des Ortsteils.

Die Interessengemeinschaft Schmachtendorf organisiert das dreitägige Fest in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen. Seit den 1980er-Jahren pilgern nach dieser Rezeptur Tausende Besucherinnen und Besucher in den Oberhausener Stadtnorden. Im vergangenen Jahr bauten die Macher rund 50 Hütten und Zelte auf. Auch diesmal sollen Stöberfreunde aus dem Vollen schöpfen können.

Nikolausmarkt Schmachtendorf: Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Die Liebe zum Nikolausmarkt geht durch den Magen: Lebkuchen, Waffeln und Quarkballen stehen Freunden des Naschwerks zur Verfügung. Getränke-Liebhaber dürften bei Feuerzangenbowle und diversen Glühwein-Varianten hellhörig werden.

Auch der Oberhausener Schausteller Kristoffer Krenz reist mit seiner Schmalhaus-Eisbude an. In Schmachtendorf dürfte ihm nicht langweilig werden. Der Schausteller verzichtete auf sein übliches Gastspiel beim „Cranger Weihnachtszauber“ und bietet sein Wintereis nun einfach beim Nikolausmarkt an. Krenz serviert Wintersorten wie Butterkeks und gebrannte Mandeln. „Viele Stammkunden aus anderen Städten haben sich schon erkundigt, welchen Weg sie nach Schmachtendorf nehmen sollen.“

Nikolausmarkt Schmachtendorf: Weihnachtssingen und Baumscheibensägen

Die Initiatoren wollen auch Einkäufer versorgen, die noch ratlos vor ihren Weihnachtsbesorgungen stehen. Einmal verteilen sich Geschenke-Hütten mit Holzarbeiten, Töpferprodukten und Seidenmalerei rund um den Marktplatz. Außerdem wird der Nikolausmarkt am Sonntag, 10. Dezember, zwischen 13 und 18 Uhr von einem verkaufsoffenen Sonntag flankiert.

Für Unterhaltung ist an jedem Tag gesorgt: Am Freitag besucht ab 17.30 Uhr Santa Claus das Fest. Samstag warten zum Beispiel Baumscheibensägen (14 Uhr) und die Emscherspatzen (19 Uhr). Sonntag singt der Marina-Shanty-Chor Oberhausen von „Weihnachten auf hoher See“ (14 Uhr) und es wird die traditionelle Gänseverlosung durchgeführt.

Der Nikolausmarkt öffnet am Freitag ab 17 Uhr. Samstag und Sonntag geht es um 12 Uhr los.

