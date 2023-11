Nikolausmarkt in Biefang lockt mit besonderer Geschenk-Idee

Oberhausen. Klein, aber fein: Der Nikolausmarkt in Oberhausen-Biefang hat Fans weit über den Stadtteil hinaus. In diesem Jahr gibt es besondere Angebote.

Die Bürgerinteressengemeinschaft (BIG) Biefang lädt am Samstag, 2. Dezember, von 14.30 bis 19 Uhr zum beliebten Nikolausmarkt auf den Schulhof der Königschule an der Kolkmannstraße 1 ein.

Der Nikolausmarkt in Biefang zaubert vorweihnachtliche Stimmung in den ältesten Stadtteil von Oberhausen. Bei dieser festlichen Gelegenheit – die Veranstaltung gibt es seit fast 20 Jahren – rücken viele fleißige Helfer von der Schule, von der Kindertageseinrichtung und der BIG zusammen, damit es auch im Jahr 2023 ein gelungenes Fest vor allem für die Kinder wird. >>> auch interessant:So rückt das Froschfest das kleine Biefang groß in den Blick

Neben Angeboten wie Glühwein, Kaffee und Kaltgetränken, neben Kuchen, Waffeln und Plätzchen können die Gäste auch wieder mit Fladenbrot samt Zaziki und Würstchen vom Grill rechnen. Die Königschule sowie die Kindertageseinrichtung Biefang steuern zudem eigene Beiträge bei. Das Glücksrad sorgt mit kleinen und größeren Präsenten für Überraschungen.

500 Tüten für die Kinder – Engel unterstützen den Nikolaus

Auch in diesem Jahr sind wieder 500 Tüten vorbereitet, beklebt und bemalt worden – von zahlreichen Helfern der BIG. Diese Tüten werden vom Nikolaus zum Höhepunkt des Programms an die Kinder verteilt. Sie sind gefüllt mit Leckereien, die von der Edeka-Stiftung zur Verfügung gestellt worden sind. Unterstützt wird der Nikolaus bei der Verteilung der Tüten erstmals von zwei Engeln. Der Musikcorps Blau-Weiß Sterkrade übernimmt den musikalischen Programmteil in bewährter Form ab 16 Uhr. >>> auch interessant:Biefanger Grundschule ist königlich und nun 270 Jahre alt

Tolle Geschenk-Idee: ein Biefanger Fotokalender

Hat einen schmucken Biefanger Fotokalender zusammengestellt: Schulleiter Sven Siebenmorgen. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Als Bekenntnis zum Ortsteil können die Marktbesucher in diesem Jahr die zweite Tasse der Biefanger Tassen-Trilogie erwerben. Ganz neu im Angebot – vielleicht als Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie – ist ein Fotokalender „Biefang von oben“, zusammengestellt vom versierten Drohnen-Fotografen Sven Siebenmorgen, Leiter der Königschule. Sven Siebenmorgen stellt das Areal der Schule wieder für den Nikolausmarkt zur Verfügung und wird dabei von Hausmeister Sven Große tatkräftig unterstützt. Der Schulhof war einst der Marktplatz des Ortsteils.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen