Nikolaus füllt Kinderstiefel in Oberhausen-Sterkrade

Der Nikolaus wird wieder Schuhe von Kindern füllen und in den Schaufenstern der Geschäfte in Sterkrade verstecken.

Oberhausen. Der Nikolaus wird wieder Schuhe von Kindern füllen und in den Schaufenstern der Geschäfte in Sterkrade verstecken. So können Kinder mitmachen.

Bereits zum vierten Mal beschenkt die Sterkrader Interessengemeinschaft Kinder zu Nikolaus. Dazu dürfen die Mädchen und Jungen einen ihrer Schuhe von Montag, 29. November, bis Donnerstag, 2. Dezember, von 9 bis 18 Uhr, bei Schuhmode Lambertz, Bahnhofstraße 56, abgeben.

Die Kinderschuhe werden dann vom Nikolaus gefüllt und in den Schaufenstern der Geschäfte Ebike-Oberhausen, Augenoptik Früchtenicht, Gato Hair, Optik Giepen, Help2007, Modehaus Lantermann, Schuhmode Lambertz, Schreibwaren Osterkamp und Spickermann sowie am Infostand der DEVK Kirsten Weis am 4. Dezember in der Fußgängerzone versteckt.

Kinder können ihre Schuhe in den Sterkrader Schaufenstern suchen und abholen

Von Samstag, 4. Dezember, bis Mittwoch, 8. Dezember, dürfen die Kinder ihren gefüllten Schuh in den Schaufenstern und am Infostand suchen und gegen Vorlage des bei der Abgabe ausgehändigten Coupons wieder mit nach Hause nehmen. Sollten zu viele Schuhe abgegeben werden, werden erst die der Kleinsten gefüllt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen