Nikolaus füllt in Oberhausen-Sterkrade Stiefel von Kindern

Oberhausen Händler in Oberhausen-Sterkrade sorgen einmal mehr dafür, dass der Nikolaus die Kinder beschenkt. Was die Familien dazu wissen müssen.

Der Brauch hat eine lange Geschichte und ist immer noch beliebt: Zum Nikolaustag stellt man Schuhe vor die Tür in der Hoffnung, dass der Mann mit dem Rauschebart sie reichlich mit Geschenken füllt. An diese Tradition knüpfen die Händler aus Oberhausen-Sterkrade ein weiteres Mal an.

Kinder können ihrer Schuhe von Mittwoch, 29. November, bis Sonntag, 3. Dezember, bei Schuhmode Lambertz, Bahnhofstraße 56, abgeben. Das Geschäft hat von mittwochs bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die befüllten Schuhe der kleinen Kunden werden anschließend in den Schaufenstern folgender Läden versteckt: ebike-Oberhausen, Betten Ortmann, Augenoptik Früchtenicht, Gato Hair, Optik Giepen, Glocken-Apotheke, Klumpen Moritz, Schuhmode Lambertz, Modehaus Lantermann, LS Fotografie, Spickermann und Straube.

Kinder geben ihre Schuhe im Fachgeschäft ab

Kinder haben dann vom Nikolaustag am Mittwoch, 6. Dezember, bis Samstag, 9. Dezember, Gelegenheit, ihre Stiefel in den Auslagen zu suchen. Gegen Vorlage des bei der Abgabe ausgehändigten Coupons können sie sie dann mit nach Hause nehmen.

Sollten zu viele Schuhe zusammenkommen, werden erst die der Kleinsten gefüllt. Unterstützt wird die Aktion von Betten Ortmann, dem Stadtcafé Cordes und der Stoag.

Baumschmücken und Budenzauber in Sterkrade

Bereits am Samstag des ersten Adventswochendes lädt die Interessengemeinschaft zum Budenzauber ein. Zum Auftakt schmücken am 2. Dezember zwischen 10 und 12 Kinder der Fröbel-Kita und der Steinbrinkschule den Tannenbaum mit selbst hergestellten Basteleien. Darüber sind auch die Bürger eingeladen, selbst noch eigenen Baumschmuck mitzubringen, der möglichst mit einer Aufhängevorrichtung versehen sein sollte. Die Kita St. Bernardus begleitet die Aktion mit Adventsliedern.

Vormittags startet zudem der Adventsmarkt. Selbstgenähtes und Selbstgebasteltes gehören sowohl zum Angebot in der Stoffzentrale, Bahnhofstraße 16 (geöffnet von 9,.30 bis 14 Uhr) als auch zum Sortiment der Stände am Großen Markt an der Propsteikirche (9 bis 13 Uhr). Außerdem gibt es in der Stoffzentrale eine Nähmaschinenaktion eines namhaften Herstellers.

Weihnachtsaktion: Anderen eine Freude bereiten

Wer anderen eine Freude machen möchte, denen es nicht so gut geht, kann von 15 Wunschbäumen in der Sterkrader Innenstadt vom 1. bis 16. Dezember Wunschzettel abnehmen. Die Wünsche der Kinder und Erwachsenen bis ins hohe Alter in Höhe von maximal 25 Euro sind sehr unterschiedlich und reichen von Schulbedarf und Spielzeug über Hygieneartikel bis hin zu Kleidungsstücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen