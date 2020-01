Niederländisches Power-Trio rockt das Gdanska in Oberhausen

Oberhausen. Der kraftvolle Bluesrock passt zur hohen Schlagzahl bei Gitarrissimo: Am 31. Januar folgt mit Joost De Lange bereits das nächste Konzert.

Mit Joost de Lange und seiner Band „Rock-Blues Experience“ kommt am Freitag, 31. Januar, um 20.15 Uhr einer der beliebtesten Bluesrocker aus der Region zwischen Rotterdam und Antwerpen zu Gitarrissimo ins Gdanska am Altmarkt.

Der niederländische Gitarrist präsentiert nicht nur eigene Kompositionen, sondern bewegt sich auch auf den Spuren von Heroen wie Jimi Hendrix, Rory Gallagher und Stevie Ray Vaughan. Sänger und Gitarrist Joost de Lange ist Gründer der „Rock-Blues Experience“. Schon vorher war ihm die Rock- und Blues-Szene nicht fremd. Er spielte in verschiedenen Formationen, wie der Rockband „Yes You Did“ aus Zeeland, mit der er fünf Alben veröffentlichte und den Zeeland Pop-Award gewann.

Nachdem er einige Zeit mit der Suche nach dem am besten Passenden verbrachte, wurde Ramses Donvil Schlagzeuger der Gruppe. Joost und Ramses kannten sich schon vom Studium am Jazz Studio in Antwerpen und hatten an diversen Rock- und Blues-Projekten in der flämischen Szene gearbeitet. 2015 komplettierte Mitchell Goor die Besetzung mit seinen präzisen und groovigen Basslicks. Das Power-Trio ist gerngesehener Gast in der niederländischen und belgischen Szene.

Der Eintritt kostet 14 Euro,Reservierungen unter info@obsaitensprung.de