Nicht nur die Otter freuen sich: Sea Life Oberhausen öffnet

Oberhausen. Nach langer Schließung öffnet Sea Life Oberhausen wieder am 2. Juni. Was Besucher beachten müssen und was sie im Großaquarium am Centro erwartet.

Die quirligen Otter im Außenbereich des Sea Life Oberhausen dürften sich neben den Gästen wohl am meisten freuen, wenn sich die Türen des Großaquariums am Mittwoch, 2. Juni, nach mehrmonatiger Schließung wieder öffnen: Dann dürfen die Otter wieder die volle Aufmerksamkeit der Besucher genießen - und junge wie alte Unterwasser-Fans in die Welt des Großaquariums am Centro eintauchen.

Geschäftsführer Martin Lind versichert: „Natürlich öffnen wir unter Berücksichtigung aller geltenden Schutzmaßnahmen und Vorschriften des Landes.“ Das heißt: Der Eintritt ist nur mit einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ohne Ventil gestattet. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden zunächst keine Schaufütterungen und Führungen angeboten. Auch das Berührungsbecken und das Restaurant bleiben geschlossen.

Sea Life: Eintritt nur mit gebuchten Onlinetickets möglich

Entdeckt werden kann dann auch der neue Themenbereich „Mangroven hautnah“. Neben dem drei Meter breiten Aqua-Terrarium mit großen Madagaskar-Taggeckos können dort auch krabbelige Landbewohner wie Stabheuschrecken und Riesentausendfühler beobachtet werden.

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

Ein Eintritt ist nur mit vorab gebuchten und datierten Onlinetickets möglich. Diese sind über die Homepage erhältlich (www.sealife.de). Jahreskarten-Inhaber können hier ebenfalls kostenfrei ein Zeitfenster für ihren Besuch reservieren.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen